Путин уже поддержал неожиданное решение Лукашенко - к чему готовиться

Неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил международному сообществу неожиданную новость — он официально сообщил о том, что во время срочных переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко глава Кремля Владимир Путин уже поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси. Сам Лукашенко ранее утверждал, что в новой Конституции Беларуси необходимо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить сильную роль президента. Также скандальный политик неожиданно заговорил о проведении новых президентских выборов уже после принятия новой Конституции. По его словам, если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Лукашенко подчеркнул, что все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент. А потом провести по новой Конституции — она будет утверждена раньше, чем парламентские выборы. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на эфир программы "Москва. Кремль. Путин".

"Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не оказать влияние. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным", — заявил публично Дмитрий Песков.

По мнению самого Лукашенко, у президента в Беларуси пока колоссальные по объему полномочия, их необходимо передавать губернатору и парламенту — однако таким образом, чтобы президент сохранял за собой контроль. Что касается структуры белорусского парламента, скандальный политик утверждает: прежде чем вводить партийную или партийно-мажоритарную систему, надо создать настоящие партии, потому что "они не созданы".

"Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии. И сейчас тоже. Кто-то будоражит: давайте партии и прочее. Даю гарантии: если бы мы шли на выборы и выдвинули людей от партии и по мажоритарным спискам, люди бы, не зная партийных представителей, выбрали бы мажоритарщиков, потому что они понимают, что они от народа. Наверное, пора мне серьезно этим заняться", — заявил белорусский диктатор.

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