Пыталась отравить Трампа - США всколыхнул новый резонансный скандал

Несколько дней назад американские полицейские неожиданно для всех перехватили адресованное главе Белого дома Дональду Трампу письмо, содержавшее высокотоксичный яд рицин.Уже 21 сентября официально стало известно, что в США задержали женщину, подозреваемую в отправке в Белый дом письма с ядом для американского лидера. Стоит обратить внимание на то, что подозреваемую задержали при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк. У нее было обнаружено оружие. Издание New York Times чуть позже узнало, что письмо было отправлено из Канады. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на американские СМИ.

Что важно понимать, рицин — это высокотоксичное вещество, которое получают из бобов при производстве касторового масла. По словам полицейских, при глотании вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которым следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.

Как уже упоминалось ранее, еще 6 лет назад Федеральный суд приговорил американскую актрису Шеннон Гесс Ричардсон до 18 лет тюрьмы за рассылку писем с токсическим веществом рицином экс-президенту США Бараку Обаме, экс-мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу и общественной организации "Мэры против нелегального оружия ». Тогда всем уже было известно, что рицин очень токсичное вещество. Даже малая его доза, попав в легкие или кровь, может привести к смерти, а противоядия от него пока не найдено.

Что также интересно, недавно мир шокировала книга "Страх" журналиста Боба Будворда. В ней говорилось о том, что президент США Дональд Трамп в 2017 году после химической атаки Башара Асада против гражданских лиц требовал от Минобороны США ликвидировать его. Однако тогда глава Белого дома на вопрос журналистов о достоверности этой информации уверенно отвечал, что убийство Асада "никогда даже не обсуждалось". Однако в сентябре 2020 американский лидер решился на шокирующее признание. Президент Штатов рассказал что хотел "убрать" президента Сирии Башара аль-Асада 3 года назад, однако его отговорили от этой идеи.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп, Путин и Лукашенко снова опозорились на международной арене.