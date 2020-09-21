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США выдвинули жесткий ультиматум Путину из-за Украины - в чем дело

Политика | Читати новину українською
США выдвинули жесткий ультиматум Путину из-за Украины - в чем дело Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Команда главы Белого дома Дональда Трампа требует у главы Кремля Владимира Путина немедленно уйти из Крыма и Донбасса и освободить заключенных украинских граждан. Американские власти призвали официальную Москву в Международный день мира прекратить оккупацию Крыма, отступить из Донбасса и прекратить агрессию против Украины. Временная поверенная в делах США Кристина Квин раз обратила внимание на то, что США поддерживают суверенитет Украины. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире и с полным признанием своих человеческих дел. Пока Россия не прекратит конфликт, который она вызвала и поддерживает на Донбассе и полностью не выйдет из Донбасса и Крыма, украинцы не смогут насладиться миром, которого заслуживают. Россия также должна освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в наказание за их мирное несогласие", — говорится в сообщении посольства Штатов.

Нельзя также не упомянуть о том, что недавно официальная Москва шокировала новым решением против Украины относительно Донбасса. На этот раз команда главы Кремля Владимира Путина решила пожаловаться на официальный Киев в ОБСЕ. Российские власти возмущены тем, что команда украинского лидера Владимира Зеленского заняла жесткую позицию и не собирается идти на уступки ни Путину, ни боевикам ОРДЛО, которых он поддерживает — в Кремле разъярены, что эту позицию еще и поддерживают Франция и Германия, которые являются участниками нормандского процесса. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выступил на заседании организации в Вене и призвал "максимально повлиять на киевское руководство, чтобы побудить к шагам в интересах мира и гражданского согласия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава ОП Андрей Ермак убежден в том, что украинский лидер Владимир Зеленский завершит войну в Донбассе до конца своей президентской каденции. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, РФ, Украина, Донбасс, Крым, США, Дональд Трамп, оккупация, новости Донбасса
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