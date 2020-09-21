Мы готовы - у Зеленского ответили на громкий политический скандал

Президентская партия "Слуга народа" спровоцировала новый политический скандал инцидентом в Киеве — официальные мероприятия объединения состоялись на территории Киевского национального университета, противоречит закону "Об образовании". Руководители партии объяснили этот случай. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на LB.

По его словам, во дворике КНУ состоялась вторая часть конференции, во время которой официально выдвинули кандидатов в Киевраду.

"Красный корпус — знаковое для столицы локация. А мы выступаем за новое качество столице — без незаконных застроек, нарушений и т.д.", — цитирует издание лидера партии Александра Корниенко.

О протестах студентов, которые уже анонсированы по этому поводу, он подчеркнул — "если будут какие-либо санкции, мы готовы".

В то же время меры сопровождались другими спорами — на сцену заросилы 13 участников команды нардепки Ирины Верещук, которая баллотируется на пост столичного мэра. Позже официальные представительства "Слуги народа" обнародовали список первой десятки кандидатов в Киевраду, в котором несколько иные имена.

"В ходе церемонии во дворе красного корпуса на сцену выходили как представители "первой десятки", так и лидеры по округам. Действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все "учимся на ходу буквально", — утверждает Корниенко.

Напомним, проведение местных выборов планируется на 25 октября. Голосование будет проходить в условиях карантина с соответствующими ограничениям.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский поставил своей команде категорическое требование изменить Киев, который сегодня в мировом рейтинге городов по качеству жизни занимает 173 место и находится в списке ниже столиц африканских республик. Каким хочет видеть Киев Зеленский и он поручил "слугам народа" — в отдельном материале.