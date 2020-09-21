Они не могут это сделать - между США и ЕС вспыхнул новый конфликт

Команда американского лидера Дональда Трампа официально заяивла о том, что стала инициатором восстановления санкций ООН в отношении Ирана — эту информацию официально подтвердил глава Государственного департамента Майк Помпео. В заявлении Госдепа отмечается, что 20 августа США сообщили Совбезу ООН о том, что Иран не выполняет должным образом свои обязательства по ядерному соглашению "Общий и всеобъемлющий план действий" (JCPOA). Стоит обратить внимание на то, что это сообщение запустило
"США приветствуют возвращение фактически всех ранее отмененных санкций ООН в отношении Исламской республики Иран, которая является ведущим мировым государством-спонсором террора и антисемитизма... США прибегли к этому решительному шагу, потому что, в дополнение к невыполнению Ираном обязательств по JCPOA, Совбез не продлил эмбарго на поставки оружия в Иран, которое действовало в течение 13 лет. Это могло бы привести к тому, что Иран с 18 октября мог бы покупать различные виды оружия. Мы инициировали процесс, чтобы восстановить практически все ранее отмененные санкции ООН, включая эмбарго на поставки оружия", — подчеркнул американский дипломат.
Однако в Евросоюзе обратили внимание на то, что поскольку Штаты вышли из соответствующего соглашения, они не могут использовать механизм для возвращения санкций ООН, о котором вспоминает Майк Помпео в своем заявлении.
"США в одностороннем порядке прекратили участие в Общем всеобъемлющем плане действий 8 мая в 2018 году и с тех пор не принимали участия ни в каких мероприятиях, связанных со сделкой. Поэтому США не могут считаться государством-участником JCPOA и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН, предусмотренный резолюцией Совбеза ООН 2231", — подчеркнул глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель.
По его словам, как координатор совместной комиссии по соглашению он продолжит "делать все возможное, чтобы обеспечить сохранение и полное выполнение соглашения всеми сторонами.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти США срочно обратилась к Путину из-за Украины.