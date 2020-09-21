Они не могут это сделать - между США и ЕС вспыхнул новый конфликт

Команда американского лидера Дональда Трампа официально заяивла о том, что стала инициатором восстановления санкций ООН в отношении Ирана — эту информацию официально подтвердил глава Государственного департамента Майк Помпео. В заявлении Госдепа отмечается, что 20 августа США сообщили Совбезу ООН о том, что Иран не выполняет должным образом свои обязательства по ядерному соглашению "Общий и всеобъемлющий план действий" (JCPOA). Стоит обратить внимание на то, что это сообщение запустило 30-дневный процесс возврата ранее отмененных санкций ООН. Однако власти Евросоюза неожиданно для всех начали утверждать, что официальный Вашингтон не мог этого сделать, поскольку уже не является стороной соответствующего соглашения. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявления американских и европейских политиков.

"США приветствуют возвращение фактически всех ранее отмененных санкций ООН в отношении Исламской республики Иран, которая является ведущим мировым государством-спонсором террора и антисемитизма... США прибегли к этому решительному шагу, потому что, в дополнение к невыполнению Ираном обязательств по JCPOA, Совбез не продлил эмбарго на поставки оружия в Иран, которое действовало в течение 13 лет. Это могло бы привести к тому, что Иран с 18 октября мог бы покупать различные виды оружия. Мы инициировали процесс, чтобы восстановить практически все ранее отмененные санкции ООН, включая эмбарго на поставки оружия", — подчеркнул американский дипломат.

Однако в Евросоюзе обратили внимание на то, что поскольку Штаты вышли из соответствующего соглашения, они не могут использовать механизм для возвращения санкций ООН, о котором вспоминает Майк Помпео в своем заявлении.

"США в одностороннем порядке прекратили участие в Общем всеобъемлющем плане действий 8 мая в 2018 году и с тех пор не принимали участия ни в каких мероприятиях, связанных со сделкой. Поэтому США не могут считаться государством-участником JCPOA и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН, предусмотренный резолюцией Совбеза ООН 2231", — подчеркнул глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель.

По его словам, как координатор совместной комиссии по соглашению он продолжит "делать все возможное, чтобы обеспечить сохранение и полное выполнение соглашения всеми сторонами.

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