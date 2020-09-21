Привил трудолюбие - Суркис откровенно рассказал о Луческу в Динамо

Румынский тренер Мирча Луческу отметился лишь несколькими матчами с киевлянами "Динамо", однако уже повлиял на поведение футболистов. Президент клуба Игорь Суркис утверждает, что "переходный" период для нового тренера не закончился. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на передачу "Большой футбол".

По его словам, Луческу даже не переехал на квартиру, он живет на территории базы.

"Прежде всего, он привил команде трудолюбие на тренировках. Тренировки проходят в том же режиме, что и игра. Кроме того, у него пока нет основного состава. Он смотрит, знакомится, каждый день разговаривает с футболистами. Живет пока на базе, хотя я предлагаю, чтобы он переехал на квартиру, потому что невозможно все время на базе находиться. Но еще продолжается знакомство с командой", — пояснил Суркис.

Напомним, Луческу получил должность после увольнения предыдущего тренера Алексея Михайличенко, под тренерством которого "Динамо" потерпело потрясающих поражений и вылетело из Лиги Европы.

В первом же серьезном матче Луческу противостояла его предыдущая команда — донецкий "Шахтер", однако киевский клуб сумел победить соперника с невероятным счетом 3:1.

Назначение Луческу в "Динамо" вызвало критику со нескольких направлений — его критиковали фанаты киевской команды, а некоторые из бывших представителей "Шахтера" откровенно назвали поступок едва не ударом в спину.

Сам румынский тренер утверждает, что не имеет никакой предвзятости по тренерства ни в "Шахтере", ни в "Динамо". Он лишь хотел вернуться к украинскому футболу, где имел отличные результаты и достижения.

Как сообщал ONLINE.UA, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу перед резонансным назначением беседовал с президентом "Шахтера" — Ринатом Ахметовым. Он рассказал об этом контакт, который произошел накануне его возвращения в Украину.