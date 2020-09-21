Зачем Путин стягивает войска в Крым - у Зеленского наконец раскрыли шокирующую правду

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич в эфире одного из телеканалов поделился с украинскими гражданами неожиданными и шокирующими данными — он официально заявил, что аннексированный Крым нужен команде российского президента Владимира Путина как военный плацдарм на территории Средиземноморского бассейна. Также политик напомнил о том, что многие из военнослужащих прибывают на остров из-за учений " Кавказ-2020 ". По мнению члена команды президента Украины, крымчане вообще не нужны российской власти, передает ONLINE.UA.

По мнению Антона Кориневич, полуостров необходим для РФ как военный плацдарм на территории Средиземноморского бассейна. "Именно поэтому туда переместили большое количество новейшего вооружения. Именно в этих местах может храниться ядерное оружие", — подчеркнул украинский политик. Представитель украинского лидера отметил, что также одной из причин, почему в Крым стягивают военных со всей России, являются запланированные учения " Кавказ-2020 ".

Нельзя не упомянуть о том, что в комитете нацбезопасности украинского парламента недавно озвучили важное предупреждение всем украинцам — там сообщили о том, что риск нападения войск Владимира Путина из Крыма на самом деле существует, однако сейчас он минимален. Однако, как заверили представители комитета, украинская армия всегда готова защищать территории нашей страны на юге. Такой информацией поделился глава комитета парламента по нацбезопасности Александр Завитневич. Также он обратил внимание на то, что учения " Кавказ-2020 ", которые команда российского президента Владимира Путина проведет в оккупированном Крыму, являются ежегодными.

"Мы, кстати, комитетом ездили туда — посетили пункт пропуска на границе с Крымом и смотрели на подготовку наших военных. Поэтому, я думаю, что там вероятность нападения очень-очень низкая", — заявил украинский политик.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 19 сентября в Украине начались военные учения Объединенные усилия 2020 года, в которых принимают участие более 12 тыс военных — все важные подробности можно найти в нашем материале.