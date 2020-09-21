Им никуда не деться - у Зеленского раскрыли серьезную ошибку Путина

Российская сторона попала в ловушку, согласившись на утверждение минских договоренностей — такой точки зрения придерживается Алексей Резников, вице-премьер и руководитель украинской делегации в ТКГ. Ловушка обусловлена позицией ОБСЕ по урегулированию конфликтов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление политика в эфире телевидения.

По его словам, Москва согласилась таким образом на проведение выборов в ОРДЛО по условиям ОБСЕ.

"Они работают только с Копенгагенским стандартом, который четко предусматривает, что не могут быть свободны независимые выборы на территории, если она не контролируется правительством. Потому что правительство обязано дать гарантии безопасности работникам мониторинговой миссии, которая приезжает", — пояснил Резников.

Дипломат отметил, выход из сложной ситуации есть, однако Россия регулярно от него отказывается — это введение международной миротворческой миссии на Донбасс.

"Это означает, что им никуда не придется деться, пока для того, чтобы начались выборы, не отдадут контроль над границей правительства Украины. Единственное, что может быть здесь как компромиссное решение, на которое можно выйти путем дипломатического общения — это привлечение третьей стороны, о чем уже идет дискуссия, то есть возвращение к теме миротворцев", — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, война в Донбассе продолжается с весны 2014 года, ее жертвами стали по данным ООН более 14 тысяч человек, еще более получили ранения или были вынуждены покинуть регион.

Как сообщал ONLINE.UA, Вашингтон требует от президента РФ Владимира Путина немедленно уйти из Крыма и Донбасса и освободить заключенных украинских граждан. Временный поверенный в делах США Кристина Квин раз обратила внимание на то, что США поддерживают суверенитет Украины.