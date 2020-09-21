Если Зеленский не придет в себя: украинцам сообщили о новой масштабной угрозе

Глава правления Центра противодействия коррупции и известный активист Виталий Шабунин озвучил украинским гражданам новое важное предупреждение — он обратил внимание на то, что наша страна разрушит свои отношения с Западом и потеряет любую помощь, если глава государства Владимир Зеленский не услышит призывов Представительства ЕС и посольства США в Украине избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прозрачно. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".
"Если Зеленский не услышит месседжей, а их прокричали на весь мир, и, очевидно, политически зависимая комиссия выберет политически зависимого прокурора, то это будет стоить нам отношений с Западом. Если Зеленский в себя не придет, не поймет последствий, то мы не получим денег и будет запущено приостановление безвизового режима", — поделился своим мнением Виталий Шабунин.
"Если Украина лишится финансовой, политической, дипломатической и военной поддержки Западного мира, то останется один на один с Россией, плюс — с финансовой дырой в бюджете, которую надо чем-то закрывать", — подчеркнул глава ЦПК.