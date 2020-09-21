Мы очень поражены - ЕС поставил Лукашенко на место после новой выходки

В Евросоюзе объявили о всесторонней поддержке народа Беларуси и национального диалога, который приведет к урегулированию общественно-политического кризиса. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель раскритиковал обвинения, звучавшие со стороны Александра Лукашенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг дипломата.

По его словам, поддержка не означает вмешательство во внутренние дела республики.

"Что касается Беларуси, мы должны выразить сожаление, что ситуация продолжает ухудшаться с продолжением репрессий против мирных протестующих", — пояснил Боррель.

Он отметил, в Совете ЕС в понедельник, 21 сентября. обсуждать путь поддержки белорусов и пересматривать состояние отношений содружестве с частично легитимным белорусским правительством. Накануне представители структуры встретились со Светланой Тихановською, оппозиционной кандидатом на президентских выборах.

"Она представила информацию о событиях в Беларуси. Мы очень впечатлены мужеством и упорством белорусского народа, особенно белорусских женщин, которые продемонстрировали настоящий дух лидерства", — добавил Боррель.

В то же время поддержка внутренне белорусских движений за демократию и честные выборы "не рассматриваться как вмешательство во внутренние дела", подчеркнул высокий представитель европейского содружества.

Напомним протесты по всей Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в республике прошли выборы сопровождались масштабными фальсификациями в ее истории. Лукашенко тем временем обвинил чуть ли не весь мир — кроме России — в борьбе против республики, чтобы якобы сместить его и развалить государство.

Как сообщал ONLINE.UA, во время срочных переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко глава Кремля Владимир Путин уже поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси. Сам Лукашенко ранее утверждал, что в новой Конституции Беларуси необходимо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить сильную роль президента.