Доигрался - Лукашенко подставил Путина своим новым резким заявлением

У команды российского главы Владимира Путина возникла новая масштабная проблема после громких заявлений и угроз их белорусского коллеги Александра Лукашенко — российские власти бьют тревогу из-за срыва сроков доставки европейских грузов через Беларусь. Участники российского рынка обратили внимание на то, что призыв скандального политика, который выполняет обязанности президента Беларуси, закрыть границу страны с Литвой и Польшей привел к усиленному досмотру грузов. По словам бизнеса, срыв поставки европейских грузов в РФ через Беларусь доходит до пяти дней. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российское издание "Коммерсант".
"Российские операторы рассматривают два возможных объезда. Первый — непосредственно из Латвии в Россию — это крюк в 200 км и удорожание перевозки примерно на треть, и там фуры стоят на границе от двух до пяти дней. Второй — через белорусско-польский участок границы, здесь крюк составляет 350 км", — говорится в сообщении издания.
Директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов обратил внимание на то, что одна из основных статей доходов в белорусском бюджете — обеспечение транзита. Как уже упоминалось ранее, этому способствует удобное географическое положение, а также государственная поддержка транспортной отрасли.
"Если мы говорим про импортные потоки в РФ, то на транзит через Беларусь приходится более двух третей автомобильных перевозок из Европы. Транзитом через балтийские страны перемещается около трети грузов", — заявил Алексей Мисаилов.
Пользователи сети в комментарии к новости шутят, что Лукашенко "наконец-то доигрался" и "Путин получил свое".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился неожиданной новостью — он заявил, что во время срочных переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко глава Кремля Владимир Путин уже поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси.