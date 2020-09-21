Доигрался - Лукашенко подставил Путина своим новым резким заявлением

У команды российского главы Владимира Путина возникла новая масштабная проблема после громких заявлений и угроз их белорусского коллеги Александра Лукашенко — российские власти бьют тревогу из-за срыва сроков доставки европейских грузов через Беларусь. Участники российского рынка обратили внимание на то, что призыв скандального политика, который выполняет обязанности президента Беларуси, закрыть границу страны с Литвой и Польшей привел к усиленному досмотру грузов. По словам бизнеса, срыв поставки европейских грузов в РФ через Беларусь доходит до пяти дней. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

"Российские операторы рассматривают два возможных объезда. Первый — непосредственно из Латвии в Россию — это крюк в 200 км и удорожание перевозки примерно на треть, и там фуры стоят на границе от двух до пяти дней. Второй — через белорусско-польский участок границы, здесь крюк составляет 350 км", — говорится в сообщении издания.

Нельзя не обратить внимание на то, что ситуация также ухудшится из-за того, что до конца 2020 года российские власти запретят ввоз без маркировки значительной части потребительских товаров — к обуви присоединятся вся текстильная отрасль, шины, фототехника, духи и др. Что важно понимать, это как раз те товары, которые сейчас составляют значительную часть европейского импорта.

Директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов обратил внимание на то, что одна из основных статей доходов в белорусском бюджете — обеспечение транзита. Как уже упоминалось ранее, этому способствует удобное географическое положение, а также государственная поддержка транспортной отрасли.

"Если мы говорим про импортные потоки в РФ, то на транзит через Беларусь приходится более двух третей автомобильных перевозок из Европы. Транзитом через балтийские страны перемещается около трети грузов", — заявил Алексей Мисаилов.

Пользователи сети в комментарии к новости шутят, что Лукашенко "наконец-то доигрался" и "Путин получил свое".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился неожиданной новостью — он заявил, что во время срочных переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко глава Кремля Владимир Путин уже поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси.