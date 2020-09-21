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Варварские акты войны - Путину предъявили новые обвинения

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Варварские акты войны - Путину предъявили новые обвинения Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Серьезный кризис беженцев в Евросоюзе, которая сложилась несколько лет назад, спровоцировала агрессивная политика России, считают в немецком правительстве. В Христианско-демократическом союзе упрекнули вмешательству российских властей в события в Сирии, усилило противостояние и способствовало большему оттоку людей из страны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bild.

По словам представителя партии Фридриха Мерца, российские бомбардировки на территории Сирии — это варварство, ответственность за которое несет режим Владимира Путина. Под огнем кремлевских сил оказались больницы и детские сады.

"Нужно было бы обсудить с Путиным основной вопрос: как он на самом деле ведет себя на международной арене? Этот человек и его армия бомбардируют больницы, садики, школы, дома престарелых", — считает политик.

Он добавил, сегодняшние проблемы с беженцами также стали последствиями политики Москвы.

"Проблемы, которые мы сейчас имеем в Греции, были в значительной степени вызваны этими варварскими актами войны, за которые отвечает Путин", — добавил представитель партии.

Напомним, война на территории Сирии продолжается уже много лет. Россия присоединилась к этому противостоянию около 5 лет назад, Кремль отправил корпус авиационных сил в поддержку режима Башара Асада, а также направил в сирийский берега военные корабли.

За годы вооруженного противостояния Сирию покинули миллионы людей, которые волнами прибывали в Турцию и страны Евросоюза. В 2015 году во время обострения Европа столкнулась с наиболее масштабным кризисом мигрантов со времен Второй мировой войны.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Германии так и не решается нанести мощный удар по российскому президенту Владимиру Путину в ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевой ядом типа "Новичок", за которым может стоять Кремль. Парламент провалил голосование по судьбе "Северного потока-2".

Источник: ONLINE.UA
Теги: Евросоюз, полмтика, Германия, Владимир Путин, Ангела Меркель, беженцы, Сирия
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