Варварские акты войны - Путину предъявили новые обвинения

Серьезный кризис беженцев в Евросоюзе, которая сложилась несколько лет назад, спровоцировала агрессивная политика России, считают в немецком правительстве. В Христианско-демократическом союзе упрекнули вмешательству российских властей в события в Сирии, усилило противостояние и способствовало большему оттоку людей из страны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bild.

По словам представителя партии Фридриха Мерца, российские бомбардировки на территории Сирии — это варварство, ответственность за которое несет режим Владимира Путина. Под огнем кремлевских сил оказались больницы и детские сады.

"Нужно было бы обсудить с Путиным основной вопрос: как он на самом деле ведет себя на международной арене? Этот человек и его армия бомбардируют больницы, садики, школы, дома престарелых", — считает политик.

Он добавил, сегодняшние проблемы с беженцами также стали последствиями политики Москвы.

"Проблемы, которые мы сейчас имеем в Греции, были в значительной степени вызваны этими варварскими актами войны, за которые отвечает Путин", — добавил представитель партии.

Напомним, война на территории Сирии продолжается уже много лет. Россия присоединилась к этому противостоянию около 5 лет назад, Кремль отправил корпус авиационных сил в поддержку режима Башара Асада, а также направил в сирийский берега военные корабли.

За годы вооруженного противостояния Сирию покинули миллионы людей, которые волнами прибывали в Турцию и страны Евросоюза. В 2015 году во время обострения Европа столкнулась с наиболее масштабным кризисом мигрантов со времен Второй мировой войны.