Просто испугались - у Зеленского рассказали, как публично опозорились люди Путина

Вице-премьер и заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в ефире одного из украинских телеканалов рассказал про курьезный случай во время переговоров с командой главы Кремля Владимира Путина. По его словам, в ходе встречи участников переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске украинская делегация угощали присутствующих шоколадом, однако российская сторона от таких гостинцев почему-то отказалась, передает ONLINE.UA.

Алексей Резников обратил внимание на то, что украинская сторона в ТКГ применяла определенную тактику. В частности, участники переговоров привезли на встречу шоколад и угощали всех присутствующих. Однако члены команды Владимира Путина отказались брать подарки из рук украинцев.

"Почему они переживают. Ведь шоколад куплен в Германии в магазине", — отметил Резников.

Представитель Владимира Зеленского подчеркнул, что украинские представители стараются не коммуницировать с россиянами без присутствия французских и немецких коллег.

Однако на рассказ Алексея Резникова уже активно отреагировали пользователи сети.

"Что тут думать? Люди Путина в своем репертуаре — просто испугались, как всегда; они думали, что шоколад отравлен "Новичком", но не нужно всех равнять по себе; меня эта новость вообще не удивила — они там все перепуганы и запуганы; думали , наверное, что этот шоколад от их давнего "друга" Петра Порошенко; наши тоже "молодцы" — нашли кого шоколадом угощать! Алло! Все нормально ?! У этих людей руки в крови — они убивают наших людей! И своих также!; я тоже не понял, зачем убийц угощать сладостями; какой-то цирк; просто клоуны", — комментируют новость пользователи сети.

Стоит также напомнить, что недавно Алексей Резников срочно обратился к украинскому парламенту и предложил нардепам поддержать альтернативное решение относительно местных выборов, которое позволит разблокировать переговоры с РФ и обхитрить российского президента Владимира Путина. По словам политика, именно это решение даст важный сигнал нашим западным партнерам и членам ОСБЕ.

Как сообщал ONLINE.UA, реинтеграция оккупированных районов Донбасса продлится долгие годы — об этом заявил Алексей Резников.