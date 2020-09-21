ЕС подготовил новое решение по Беларуси - что следует знать

В Евросоюзе предложили помочь жителям Беларуси введением безвизового режима. С соответствующей инициативой о расширении помощи выступили лидеры Польши, Литвы и Румынии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные заявления офисов президентов.

По обнародованным данным, государственные лидеры не согласовали подробности о безвизовых — никаких условий еще не приведены. Среди предложенных решений:

мероприятия по сотрудничеству по торговле с ЕС и переговоры о вступлении в ВТО;

помощь для диверсификации энергетического сектора и безопасности республики;

доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска экономики;

увеличение активности международных структур для экономических реформ и инвестиций.

В то же время президенты отметили необходимость введения санкций против представителей режима Александра Лукашенко, который лишил белорусов честных выборов. В заявлениях они объяснили, что свободное и прозрачное голосование стало главным демократическим правом народа, а стабильная и безопасная Европа невозможна без нормальной ситуации в Беларуси.

Напомним, официальный Брюссель, Вашингтон и власти других стран — кроме России и ряда ее союзников — не признали выборы в Беларуси, которые пролонгировали президентские полномочия Лукашенко.

Запад и Украины в частности подготовились к жесткой реакции на фоне громких заявлений Лукашенко о внешнем вмешательстве, попытку повторить «майдан» в республике и жесткого подавления протестных акций.

Как сообщал ONLINE.UA, в команде российского главы Владимира Путина появилась новая масштабная проблема после громких заявлений и угроз их белорусского коллеги Александра Лукашенко — российские власти бьет тревогу из-за срыва сроков доставки европейских грузов через Беларусь.

Участники российского рынка обратили внимание на то, что призыв скандального политика, который выполняет обязанности президента Беларуси, закрыть границу страны с Литвой и Польшей пока привел к усиленному досмотра грузов.