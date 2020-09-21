Впервые в истории - ученые заявили об уникальной находке в Украине

Представители проекта MetaSUB, которые активно исследуют микробную жизнь станций метрополитена мира, выступили с неожиданным и громким заявлением. Они официально сообщили о том, что внимательно проанализировали состояние киевской подземки и обнаружили бактерии, которые не были известны до сих пор ученым. По их словам, от 10% до 80% геномов в образцах из столичного метро оказались неизвестными науке. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Громадське".

"MetaSUB — международный проект, в рамках которого ученые 21 июня исследуют микроорганизмы метро со всего мира: образцы берут из скамеек, стен, пола, поручней эскалаторов, автоматов для продажи билетов и других поверхностей. Собранные образцы отправляют в лаборатории Нью-Йорка, где их изучают и сравнивают с геномами, которые есть в базах", — говорится в сообщении.

По словам ученых, от 10% до 80% геномов в образцах из столичного метро — это микроорганизмы, которые не удается идентифицировать по базам данных. Исследователи обращают внимание на то, что они неизвестны науке. Представители проекта рассказывают, что естественной среде обитает много неизвестных нам бактерий.

"Чаще всего их невозможно воспроизвести в лаборатории, поэтому никто точно не может сказать, что же это за организмы и каковы их свойства", — заявила координатор MetaSUB в Украине Алина Фролова из Института молекулярной биологии и генетики НАНУ.

По словам исследователей, сред бактерий, которые удалось распознать, примерно 80% — это микроорганизмы, которые живут на коже человека или в его дыхательных путях и обычно не вызывают болезней. Нельзя также не упомянуть о том, что на станции метро "Контрактовая площадь" обнаружили геном чумной палочки — как и в наземном транспорте Новой Зеландии и Нигерии. Это можно проверить с помощью специальной базы данных, созданной по результатам проекта MetaSUB.