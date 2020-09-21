Зеленский ответил, собирается ли в отставку на фоне старого скандала - неожиданное заявление

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому упрекнули нарушением при декларировании своего имущества. Он ответил на эти обвинения, авторы петиции об отставке лидера назвали коррупцией. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление.

По его словам, Национальное агентство по предупреждению коррупции несвоевременно получило данные, это стало ошибкой, которую оперативно признали и исправили. Такое событие — недостаточное основание для президентской отставки.

Автор петиции требовал отставки Зеленского, поскольку тот сам признал отсутствие в декларации 5,1 миллиона гривен доходов от погашения ОВГЗ, это привело к нарушению закона "О предотвращении коррупции". Он напомнил об обещании покинуть пост в случае выявления серьезных нарушений.

Сам Зеленский отметил, все слова "взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством".

"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то она заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства", — говорится в заявлении.

Выполнять требование президент не планирует, на что особо обратил внимание.

Как сообщал ONLINE.UA, глава правления Центра противодействия коррупции и известный активист Виталий Шабунин озвучил украинским гражданам новое важное предупреждение — он обратил внимание на то, что наша страна разрушит свои отношения с Западом и потеряет всякую помощь, если глава государства Владимир Зеленский не услышит призывов Представительства ЕС и посольства США.