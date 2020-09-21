"Пошел ты *****, Эрдоган": в Турции разгорелся беспрецедентный международный скандал

На международной арене вспыхнул новый резонансный скандал после того, как официально стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился в прокуратуру с иском против руководства греческого издания Dimokratia, которое в публикации от 18 сентября публично его оскорбило. Dimokratia опубликовала на своих страницах материал с заголовком на турецком языке — Siktir git, Mr. Erdogan, что можно перевести как "Пошел ты нах **, г-н Эрдоган". Стоит обратить внимание на то, что эта газета, как отмечается в Википедии, является таблоидом и не имеет значительного тиража. Об этом сообщает со ссылкой на агентство Anadolu.

По словам одного из адвокатов президента Турции Хусейна Айдына, иск подан за нарушение статьи 299-й УК Турции "Публичное оскорбление президента".

"Действия греческого издания — показатель нравственной деградации СМИ. Тот факт, что греческая общественность не отреагировала на скандальную публикацию говорит о том, что деградация не ограничивается рамками журналистики", — отметил адвокат турецкого лидера.

Юрист также обратил внимание на то, что ненормативную лексику используют те, кто не может подобрать нужных слов для обоснования своей позиции.

"Это низко и позорно для тех, кто допускает подобные выпады. Решительная позиция турецкого лидера по ситуации в восточной части Средиземного моря отражает интересы всего турецкого народа", — добавил представитель Эрдогана.

Что важно понимать, в иске привлекается внимание к вердиктам Европейского суда по правам человека в сфере защиты свободы слова и статьи 10-й Европейской конвенции по правам человека ("Свобода выражения мнения"). Кроме того, отмечается, что действия греческого издания нельзя воспринимать как проявление свободы слова.

Нельзя также не обратить внимание на то, что именно из-за скандального заголовка в МИД Турции вызвали греческого посла. Стоит обратить внимание на то, что этот материал осудили также греческие власти.

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