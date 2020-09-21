"Пошел ты *****, Эрдоган": в Турции разгорелся беспрецедентный международный скандал

На международной арене вспыхнул новый резонансный скандал после того, как официально стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился в прокуратуру с иском против руководства греческого издания Dimokratia, которое в публикации от 18 сентября публично его оскорбило. Dimokratia опубликовала на своих страницах материал с заголовком на турецком языке — Siktir git, Mr. Erdogan, что можно перевести как "Пошел ты нах **, г-н Эрдоган". Стоит обратить внимание на то, что эта газета, как отмечается в Википедии, является таблоидом и не имеет значительного тиража. Об этом сообщает со ссылкой на агентство Anadolu.
По словам одного из адвокатов президента Турции Хусейна Айдына, иск подан за нарушение статьи
"Действия греческого издания — показатель нравственной деградации СМИ. Тот факт, что греческая общественность не отреагировала на скандальную публикацию говорит о том, что деградация не ограничивается рамками журналистики", — отметил адвокат турецкого лидера.
Что важно понимать, в иске привлекается внимание к вердиктам Европейского суда по правам человека в сфере защиты свободы слова и статьи
Нельзя также не обратить внимание на то, что именно из-за скандального заголовка в МИД Турции вызвали греческого посла. Стоит обратить внимание на то, что этот материал осудили также греческие власти.
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