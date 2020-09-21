Всем придется сидеть - мэрия Киева срочно предупредила о карантине

В Киеве предполагают введение более серьезных карантина учитывая эпидемическую ситуацию, обостряется. У мэрии упрекнули жителям столицы, которые пренебрегают правилами на фоне увеличения суточного количества случаев COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг мэра Виталия Кличко.

По его словам, Киеву сейчас грозит "красная зона".

"Несмотря на то, что уровень заболеваемости растет, предприниматели и посетители кафе, ресторанов, магазинов продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности. Не носят маски, прекратили дезинфицировать помещения, немало заведений работают после разрешенного времени. Это безответственность, в результате которой Киев может оказаться в красной зоне. Я еще раз призываю всех: соблюдайте правила, которые сохранят ваше здоровье. Иначе нам всем придется сидеть снова на карантине", — пояснил глава города.

В течение прошлой недели Держпродспоживслужба и Муниципальная охрана вместе с правоохранительными органами проверили 248 заведений питания, торговли и рынков. Они оформили 71 протокол о карантинных нарушения.

По состоянию на утро в понедельник, 21 сентября, по всей Украине установили 178 353 случаи COVID-19 , из них непосредственно в Киеве — 19 758. За минувшие сутки количество увеличилось на 2675 и 275 соответственно.

Сейчас Киев уже вошел в "оранжевую зону" из-за стремительного распространения коронавируса.

Как сообщал ONLINE.UA, карантинные условия оранжевого уровня эпидемиологической опасности предусматривают, в том числе ограничения посещения занятий в учебных заведениях группами более 20 человек. В КГГА уже решили, как будут работать школы, пока Киев будет находится в оранжевой зоне.