Решение разблокировано - Лукашенко лишился последнего защитника в ЕС

В понедельник, 21 сентября, министры иностранных дел ЕС проведут финальное обсуждение санкций против должностных лиц режима Александра Лукашенко, легитимность президентства которого не признают белорусы и международное сообщество. Санкционный вопрос до этого не могли решить из-за Кипра, представитель которого наложил вето на проект санкций, требуя в обмен введения санкций ЕС против Турции, которая ведет незаконную разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря. Перед саммитом глава МИД ЕС министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес заявил, что выполнит решение Совета Евросоюза. В то же время он добавил, что любая реакция Брюсселя должна быть последовательной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на AFP.

"Реакция Европейского Союза на нарушения прав человека; наша реакция на нарушения суверенитета и суверенных прав наших государств-членов, государств-членов ЕС; наша реакция на любые виды нарушений, в том числе и на нарушение наших основных базовых ценностей и принципов не может происходить по выбору. Она должна быть последовательным", — заявил Христодулидес.

Важно отметить, что перед заседанием с главами МИД ЕС встретилась глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая рассказала, что сейчас действительно происходит в Беларуси. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогу пришел к выводу, что за последние недели ничего не улучшилось. Маас подчеркнул, что насилие, которое Лукашенко применил против мирных демонстрантов, совершенно неприемлемо.

"Мы также должны рассмотреть вопрос о том, чтобы Евросоюз наложил санкции на Лукашенко, который является главным ответственным лицом", — добавил Маас.

Как известно, в предварительный санкционный список ЕС входят около 40 белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования или последующее подавление протестов. Самого Лукашенко в списке санкций пока нет, но власти Германии считают, что против него также нужно ввести санкции. Окончательное их утверждение было отложено, отчасти из-за Кипра, который решил все-таки снять свое вето с этого вопроса.

Напомним, масштабные протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления ЦИК победителем выборов Александра Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В больницах Беларуси находятся сотни людей, которые пострадали от силовиков — по словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время. Официальный Брюссель призывает Лукашенко остановит насилие над людьми в стране, в противном случае против него введут санкции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко решился на радикальные меры — он массово увольняет всех сотрудников МИД, представляющих Беларусь в других странах, за несогласие с его режимом.