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Первая проблема после коронавируса: Зеленский наконец подписал судьбоносный указ

Украина | Читати новину українською
Первая проблема после коронавируса: Зеленский наконец подписал судьбоносный указ Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

21 сентября глава государства Владимир Зеленский поделился с украинскими гражданами важной новостью — он официально сообщил, что считает домашнее насилие во время пандемии COVID-19 одной из самых больших проблем. Кроме того, украинский лидер рассказал, что наконец подписал указ о неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защиты прав лиц, пострадавших от такого насилия. С таким громким заявлением президент страны выступил во время встречи по вопросам реализации государственной политики по противодействию и предотвращению домашнего насилия. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"В условиях пандемии COVID-19 проблемой номер два после самого вируса стало нарастание домашнего насилия. В качестве примера, только за первые полгода полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем в прошлом полугодии", — подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Зеленского, за первые 6 месяцев 2020 году в Украине зафиксировано более 96 тыс обращений относительно домашнего насилия. Глава Кабинета министров Украны Денис Шмыгаль убежден, что это может быть связано с коронакризисом.

"Это вдвое больше, чем за первую половину прошлого года. Это связано, в том числе, с последствиями вот этого коронавирусного кризиса, когда люди были дома и эта проблема домашнего насилия проявилась очень сильно", — отметил глава правительства.

Украинский лидер обратил внимание на то, что в нашей стране домашнее насилие "криминализированное, но нужны механизмы для реализации законов и система доступных услуг в пострадавшие в регионах Украины".

"Проект указа направлен на системное развитие сети реагирования на насилие, он воплощает базовые принципы защиты прав и интересов пострадавших", — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский добавил, что каждый человек должен быть уверен, что ему действительно помогут, а не создадут новые проблемы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 14 сентября украинский глава Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Он подписал указ № 392/2020.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, домашнее насилие, указ о противодействии домашнему насилию, коронавірус
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