Враг нанес удар - поступили шокирующие новости из зоны ООС

Украинский командование подтвердило несколько обстрелов со стороны оккупационного режима на Донбассе, однако отметило — ситуация остается под контролем. Боевики преступных группировок пренебрегают режимом прекращения огня с самого момента его введения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны.

По обнародованным данным, украинская сторона продолжает соблюдать перемирие состоянию на 21 сентября.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Утром, в районе населенного пункта Марьинка, противник совершил выстрелы в сторону позиций украинских защитников из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета приспособленного для использования мин ПОМ-2 ", — проинформировали в Минобороны.

Также инцидент произошел недалеко от населенного пункта Водяного, так противник открыл огонь из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди наших героев-защитников нет. Учитывая провокационный характер обстрелов, наши воины огонь в ответ не открывали", — подчеркнули в командовании.

Известно, что за 20 сентября оккупационный режим один раз нарушил договоренности о режиме тишины. Неприцельный обстрел на Луганском направлении зарегистрировали под Новоалександровка, он не представлял угрозы жизни военнослужащих.

Перемирие стало действующим с полуночи 27 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, российская сторона попала в ловушку, согласившись на утверждение минских договоренностей — такой точки зрения придерживается Алексей Резников, вицепремьер и руководитель украинской делегации в ТКГ. Ловушка обусловлена позицией ОБСЕ по урегулированию конфликтов.