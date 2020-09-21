На это уйдет каждая 8-я гривна госбюджета: аналитики бьют тревогу из-за новой проблемы

Аналитики из Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики озвучили важное предупреждение всем украинцам — они заявили о том, что солидный дефицит государственного бюджета, запланированный на 2021 (6% ВВП), приведет к дальнейшему увеличению потребностей в привлечении долгового финансирования. По словам специалистов, в течение следующего года Министерству финансов нужно будет привлечь 702 млрд грн долгов, чтобы профинансировать дефицит, и погасить старые долги. Экономисты говорят, что в 2021 году каждый 8-й гривна госбюджета пойдет на уплату процентов по долгам, передает ONLINE.UA.
Кроме того, отмечается, что одновременно в текущем году, с рекордным объемом дефицита (7,5% ВВП), Минфину нужно позаимствовать из разных источников 642 млрд грн.
"В свою очередь, это значительно увеличит стоимость обслуживания госдолга в последующие годы. Так, в 2021 году стоимость обслуживания госдолга вырастет почти на четверть, и будет стоить бюджету 160 млрд грн (или 12% расходов). В 2020 году это 141 млрд грн, или 11,1% расходной части бюджета", — отметили специалисты.
Стоит обратить внимание на то, что недавно команда главы правительства Дениса Шмыгаля представила в парламенте проект госбюджета-2021, однако народные избранники от разных фракций и групп разгромили документ, назвав его, в частности, "утопией" и "катастрофой" и заявили о необходимости доработки. Кроме того, глава Минфина Сергей Марченко отметил, что Украина нуждается в рестарте, а проект бюджета-2021 можно назвать бюджетом возможностей для дальнейшего развития. По словам последнего, среди основных приоритетов проекта госбюджета-2021 — повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.
Как уже упоминалось ранее, 14 сентября украинское правительство утвердило проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021" и направило его на рассмотрение Верховной Рады. Кабинет министров в проект государственного бюджета на 2021-й год заложил 270,35 миллиардов предельного объема дефицита.
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