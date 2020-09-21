Больная тема - Зеленский шокировал заявлением о скрытой угрозе коронавируса

Карантин, который ввели по всей Украине из-за распространения COVID-19 в начале весны, вызвал чрезвычайный рост случаев домашнего насилия. Президент Владимир Зеленский назвал такую тенденцию буквально одной из главных проблем эпидемии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его заявление 21 сентября.

Государственный лидер встретился с представителями общественных организаций по поводу предотвращения и противодействия домашнему насилию. По его словам, это "очень важная и болезненная тема".

"В условиях пандемии COVID-19 темой №2 после самого вируса стал рост домашнего насилия. В качестве примера — только за первые полгода полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем в прошлом полугодии", — пояснил Зеленский.

Президент встретился с активистами для подведения итога сотрудничества с ОПУ для преодоления серьезной угрозы.

"Результат такой важной работы — это проект указа о неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защиты прав лиц, пострадавших от такого насилия", — подчеркнул политик.

Он отметил, залог успешной борьбы — это доверие людей к службам, которые отвечают за реакцию на инциденты с домашним насилием. Украинцы будут обращаться за помощью, если понимать — они реальной получат и смогут решить проблему.

Напомним, карантин вступил в силу в Украине с середины марта, первые два месяца он был очень жестким, даже общественный транспорт власти заблокировали.

Как сообщал ONLINE.UA, украинскому президенту Владимиру Зеленскому упрекнули нарушением при декларировании своего имущества. Он ответил на эти обвинения, авторы петиции об отставке лидера назвали коррупцией. В отставку политик предсказуемо не собирается.