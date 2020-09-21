Разгулялся аппетит: Путин шокировал мир новым неожиданным решением

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признают легитимным очень много страны, неожиданно для всех принял решение организовать на территории страны еще одни белорусско-российские военные учения — его идею уже поддержал российский глава Владимир Путин. По словам скандальных диктаторов, на фоне нынешней военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь принято решение о проведении второго этапа совместного белорусско-российских учений "Славянское братство — 2020". Кроме того, отмечается, что на первом этапе на Брестском полигоне войска отработали "учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике", в том числе "вопрос блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований на территории западных районов страны". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

"Второй этап пройдет с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактических учений на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лисновский, полигонах Брестском, Гожском и 210-м авиационном полигоне Ружанский. Военные отработают ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства" , — говорится в сообщении.

Стоит также обратить внимание на то, что во втором этапе учений будут участвовать военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений воздушно-десантных войск Вооруженных Сил РФ.

"Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, более 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил России — около 1000 военных и до 100 единиц боевой техники", — заявили в Министерстве обороны Беларуси.

На эту новость мгновенно отреагировали пользователи сети из России, Беларуси и Украины.

"Разгулялся аппетит — теперь Путина не остановить: не хочу никого огорчать, но это не Лукашенко решил, а Путин. Лукашенко — просто одна из его игрушек; мне это уже не нравится; честно, настораживают подобные новости — даже страшно становится", — комментируют пользователи сети.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин поддержал новое неожиданное решение Лукашенко.