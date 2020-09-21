Уже с 2030 года - британское правительство ошеломило новым громким решением

В Великобритании вскоре полностью запретят продажу нового автомобильного транспорта, который питается ископаемым топливом. С 2030 года на территории королевства продавать исключительно электрокары. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

По данным информаторов, британское правительство под руководством премьер-министра Бориса Джонсона объявит о новом решении уже на протяжении осени, оно станет одним из элементов новой энергетической политики на фоне длительной коронакризы.

Чиновники планировали выступить с официальным отчетом уже на текущей неделе, рост числа новых случаев коронавируса привело отсрочка объявления — правительство сконцентрирован на более угрожающей проблеме.

Накануне власти проводили консультации по пошагового прекращении продажи автомобилей, загрязняющих окружающую среду выбросами. Первоначально план указывал на 2014 год, позже его разрабатывали для вывода с рынка до 2035 года.

Сейчас в правительстве заняли более амбициозную позицию, эксперты считают, британская сегодняшняя инфраструктура может справиться с реформированием типа транспорта.

Таким образом Великобритания может обогнать Францию, если выберет именно стратегию "2030", соседняя страна планирует запретить продажу новых автомобилей на бензине или газе с 2040 года. Аналогичное решение уже разрабатывают также в Германии, Ирландии и Нидерландах.

Большим радикализмом пока отметилась только Норвегия, которая воплотит инициативу с 2025 года.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кабинете министров поддержали важный законопроект, касающийся электротранспорта. Документ "О внесении изменений в Закон Украины" Об автомобильном транспорте "регулирует законодательное положение соответствующего транспорта в стране.