В СНБО срочно обратились ко всем украинцам - что случилось

В понедельник, 21 сентября, российская армия по приказу президента РФ Владимира Путина начала стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 , которые проводятся в том числе и на территории оккупированного Крыма. В них примут участие около 80 чеовек человек личного состава, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. МИД Украины выразило протест России из-за военных учений, которые она проводит в Крыму, но реакции Москвы, по традиции, не последовало. Поэтому Украина внимательно следит за российскими военными учениями, чтобы своевременно выявить возможные угрозы нацбезопасности. С таким сообщением к украинцам обратился секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что в ответ на военные учения России Украина проведет стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Украина внимательно следит за ходом российских военных учений « Кавказ-2020 », чтобы своевременно выявить признаки угроз национальной безопасности. Со своей стороны в Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020»", — прокомментировал Данилов начало российских учений на оккупированной украинской территории.

В Минобороны Украины уточнили, что, по данным разведки, сегодня началась активная фаза учений ВС РФ " Кавказ-2020 ", в ходе которого будут отрабатываться вопросы применения так называемой "коалиционной" группировки войск. Отмечается, что для обеспечения проведения учений, 20 сентября на аэродром в Таганроге (Ростовская область) с аэродрома в Иваново прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 У. Кроме того, российские военные завершают подготовку к проведению морской фазы учений с привлечением до четырех корабельных тактических групп. Для проведения мероприятий боевой подготовки в ходе учений, Россия зарезервировала в акваториях Черного и Азовского морей 22 морских района, которые фактически блокируют подходы к Крымскому полуострову из всех морских направлений.

Как известно, в Главном управлении разведки в этих учениях РФ усматривают угрозу. Международные эксперты также допускают, что Россия может начать новое наступление на Украину со стороны оккупированного Крыма, чтобы захватить плотину в Херсонской области, так как на полуострове уже нет питьевой воды. При этом в Минобороны исключают подготовку Кремля к атаке на Украину с полуострова.