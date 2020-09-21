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В СНБО срочно обратились ко всем украинцам - что случилось

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В СНБО срочно обратились ко всем украинцам - что случилось Олексій Данілов (фото — rnbo.gov.ua)

В понедельник, 21 сентября, российская армия по приказу президента РФ Владимира Путина начала стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020, которые проводятся в том числе и на территории оккупированного Крыма. В них примут участие около 80 чеовек человек личного состава, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. МИД Украины выразило протест России из-за военных учений, которые она проводит в Крыму, но реакции Москвы, по традиции, не последовало. Поэтому Украина внимательно следит за российскими военными учениями, чтобы своевременно выявить возможные угрозы нацбезопасности. С таким сообщением к украинцам обратился секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что в ответ на военные учения России Украина проведет стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Украина внимательно следит за ходом российских военных учений «Кавказ-2020», чтобы своевременно выявить признаки угроз национальной безопасности. Со своей стороны в Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020»", — прокомментировал Данилов начало российских учений на оккупированной украинской территории.

В Минобороны Украины уточнили, что, по данным разведки, сегодня началась активная фаза учений ВС РФ "Кавказ-2020", в ходе которого будут отрабатываться вопросы применения так называемой "коалиционной" группировки войск. Отмечается, что для обеспечения проведения учений, 20 сентября на аэродром в Таганроге (Ростовская область) с аэродрома в Иваново прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У. Кроме того, российские военные завершают подготовку к проведению морской фазы учений с привлечением до четырех корабельных тактических групп. Для проведения мероприятий боевой подготовки в ходе учений, Россия зарезервировала в акваториях Черного и Азовского морей 22 морских района, которые фактически блокируют подходы к Крымскому полуострову из всех морских направлений.

Как известно, в Главном управлении разведки в этих учениях РФ усматривают угрозу. Международные эксперты также допускают, что Россия может начать новое наступление на Украину со стороны оккупированного Крыма, чтобы захватить плотину в Херсонской области, так как на полуострове уже нет питьевой воды. При этом в Минобороны исключают подготовку Кремля к атаке на Украину с полуострова.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина уже начала подготовку к стратегическим учениям "Объединенные усилия – 2020", в которых примут участие более 12 тысяч военных. На первом этапе под названием "Совместные усилия" в Николаевскую область прибыли британские десантники — они прилетели в Украину на самолетах "C-130 Hercules" Королевских Воздушных Сил, на борту которых кроме военного десанта находилось тяжелое вооружение.

Источник: ONLINE.UA
Теги: СНБО, Крым, окупація. Росія, Украина, агрессия России против Украины, наступление, военные учения, Кавказ 2020, Объединенные усилия 2020, Олексей Данилов
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