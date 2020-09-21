Динамо против Гента - где смотреть матч Лиги чемпионов

Киевский клуб "Динамо" готовится ко второму футбольного поединка в Лиге чемпионов, на этот раз против "Гента". Важный для украинского клуба матч запланирован на вечер среды, 23 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные турнира УЕФА.

По обнародованным подробностями, киевляне будут выступать на поле бельгийских соперников. Матч плей-офф Лиги чемпионов начнется в 22:00 на стадионе не будет ни одного болельщика из карантинные ограничения.

Транслировать поединок телеканал "Футбол 2".

В течение 55 лет выступлений на полях еврокубков "Динамо" противостояло бельгийским клубам в 5-ти парных раундах, в целом это 10 матчей. Киевляне побеждали "Гент" дважды — в 2010 году со счетами 3: 0 и 3: 1, это единственная команда, которую они преодолели в обоих поединках.

Последний раз с бельгийцами "бело-синие" встречались в прошлом году, тогда "Брюгге" одержало победу в первой игре (0: 1), а вторая завершилась динамичной ничьей (3: 3).

На предварительном этапе "Динамо" встретилось на поле НСК "Олимпийский" с голландским "АЗ" (Алкмар). Они провели только одну игру, согласно обновленным правилам УЕФА, в которой киевляне одержали победу со счетом 2:0.

Предыдущий матч стал первым в еврокубках под тренерством румынского специалиста Мирча Луческу, он был крайне важным для киевского клуба. Его назначение вызвало не абы какой резонанс, однако под его руководством команда начала приобретать неожиданные победы.

Как сообщал ONLINE.UA, румынский тренер Мирча Луческу отметился лишь несколькими матчами с киевлянами "Динамо", однако уже повлиял на поведение футболистов. Президент клуба Игорь Суркис утверждает, что "переходный" период для нового тренера не закончился.