Microsoft встроит в Windows 10 нового "убийцу" - что это значит

Во время пандемии коронавируса популярность сервисов для организации видеосвязи начала стремительно расти. Многие компании представили новые фирменные программы или улучшили те, что уже существуют — не стал исключением и технологический гигант Microsoft. Так, в ноий бета-версии Windows 10 неожиданно для всех появилась новая опция под названием Meet Now, которую инсайдеры уже назвали "убийцей Zoom". В тестовой сборке фирменной ОС под номером 20211 появился клиент сервиса видеоконференций Meet Now. Что важно понимать, изюминкой новой функции стало отсутствие необходимости регистрации учетной записи для организации сеанса групповой связи. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на MSPowerUser.

"Как работает Meet Now? Для подключения, достаточно просто вставить ссылку для общего доступа с помощью кнопки в области уведомлений на панели задач. Пользователи, которые получили приглашение, могут открыть диалоговое окно в десктопном клиенте Skype или в его веб-версии в браузере Edge", — говорится в сообщении издания. Хотя отсутствует учетная запись, участники видеоконференции будут иметь доступ ко всем возможностям Skype, таких как запись звонков или функций размытия фона. Согласно прогнозам экспертов, Meet Now будет популярна в первую очередь в корпоративной среде, где у пользователей зачастую нет возможности использовать другие приложения для видеозвонков — например, Facebook Messenger или WhatsApp. "Сейчас новая функция Windows 10 проходит внутреннее тестирование в программе Windows Insider. Дата релиза Meet Now для всех пользователей в составе очередного апдейта будет объявлена позже", — рассказывают анонимных источника. Ранее ONLINE.UA сообщал, что программный антивирус Windows Microsoft Defender неожиданно для всех отнес популярную программу CCleaner к таким, которые являются потенциально нежелательными.