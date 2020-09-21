Уже с 22 сентября - Кабмин изменил правила карантина в Украине

Карантин в Украине продлен до 31 октября, но уже с этой недели он начнет действовать по новым правилам. Они предусматривают, что решение о переходе городов, областей и регионов в красную зону теперь принимается не просто Государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а в согласовании с местными властями. При этом вводить красный уровень эпидемической опасности вводится при загруженности коек в больницах региона более 75% и превышении среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше чем в 5 раз. С 21 сентября в красную зону включены 14 городов и районов. Какие ограничения и запреты там установили, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу правительства.
В "красной" зоне с 21 сентября находятся:
- город Чоп Закарпатской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцаивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.
С 00:00 часов 22 сентября 2020 там будет установлены ограничения по перечню определенных постановлением Кабинета Министров № 641, которые сегодня были согласованы на заседании Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с учетом предложений региональных комиссий.
Во всех городах и районах красной зоны запретили:
- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
- посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
- посещения учебных заведений;
- посещения учреждений культуры, кинотеатров, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, спортивных залов, фитнес-центров, учреждения торгового и бытового обслуживания;
- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги, кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.
При этом в городе Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области, городе Канев Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой разрешили посещение учебных заведений, кроме детских садов.
В красной зоне разрешается:
- торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами;
- работа банковских и страховых учреждений;
- медицинская практика;
- ветеринарная практика;
- деятельность автозаправочных комплексов;
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи;
- заведения общественного питания могут осуществлять адресную доставку заказов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 21 сентября в Украине зафиксировали 2675 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных