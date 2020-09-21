Уже с 22 сентября - Кабмин изменил правила карантина в Украине

Карантин в Украине продлен до 31 октября, но уже с этой недели он начнет действовать по новым правилам. Они предусматривают, что решение о переходе городов, областей и регионов в красную зону теперь принимается не просто Государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а в согласовании с местными властями. При этом вводить красный уровень эпидемической опасности вводится при загруженности коек в больницах региона более 75% и превышении среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше чем в 5 раз. С 21 сентября в красную зону включены 14 городов и районов. Какие ограничения и запреты там установили, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу правительства.

В "красной" зоне с 21 сентября находятся:

город Чоп Закарпатской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцаивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области.

С 00:00 часов 22 сентября 2020 там будет установлены ограничения по перечню определенных постановлением Кабинета Министров № 641, которые сегодня были согласованы на заседании Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с учетом предложений региональных комиссий.

Во всех городах и районах красной зоны запретили:

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

посещения учебных заведений;

посещения учреждений культуры, кинотеатров, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, спортивных залов, фитнес-центров, учреждения торгового и бытового обслуживания;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги, кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

При этом в городе Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области, городе Канев Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой разрешили посещение учебных заведений, кроме детских садов.

В красной зоне разрешается:

торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами;

работа банковских и страховых учреждений;

медицинская практика;

ветеринарная практика;

деятельность автозаправочных комплексов;

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи;

заведения общественного питания могут осуществлять адресную доставку заказов.