ЕС поставил жесткий ультиматум Лукашенко - что известно

Евросоюз выразил возмущение текущей ситуации в Беларуси, которую спровоцировал и поддерживает режим Александра Лукашенко. Людей подвергают пытками и арестам за участие в митингах за честные выборы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление президента Европарламента Дэвида Сассоли.

По его словам, Лукашенко должен мирным путем покинуть свой пост, что позволит демократически перезагрузить власть.

"Сегодня я приветствовал Светлану Тихановскую в Европейском парламенте, рад, что у нее все в порядке. К сожалению, тысячи белорусов все еще заключенные, многие из них подвергаются пыткам в своей стране. Уже 45 дней народ проводит демонстрации на улицах, отстаивая собственное право выбирать будущее своей страны. Текущая ситуация неприемлема. Я призываю господина Лукашенко освободить всех заключенных и присоединиться к диалогу с Координационным советом и представителями народа Беларуси", — пояснил Сассоли.

Европейский политик добавил, Европарламент недавно поддержал резолюцию об уважении к гражданским, политическим и общих прав человека в Беларуси. Брюссель настроен ввести санкции против представителей режима, которые приложили руки к репрессиям и фальсификациям выборов.

"Мы убеждены, что только граждане Беларуси могут быть творцами собственной судьбы. Единственным приемлемым решением является мирное передачи власти", — резюмировал Сассоли.

Напомним, сам Лукашенко отказывается от мирной передачи власти, протестующих уже успел назвать буквально полями, марионетками США и даже Украины, связать их с маргинальными безработными и алкозависимыми лицами.

Как сообщал ONLINE.UA, 21 сентября, министры иностранных дел ЕС проведут финальное обсуждение санкций против должностных лиц режима Александра Лукашенко, легитимность президентства которого не признают белорусы и международное сообщество. Санкционные вопрос до этого не могли решить через Кипр, представитель которого наложил вето на проект санкций, требуя в обмен введения других санкций.