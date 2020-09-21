Навальный экстренно обратился к команде Путина - что случилось

Влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас проходит лечение в Германии после скандального отравления, срочно обратился к команде главы Кремля Владимира Путина и озвучил бескомпромиссное требование — он требует, чтобы ему вернули одежду, в которой он попал в больницу в российском Омске. Стоит обратить внимание на то, что на призыв российского политика официальная Москва пока не отреагировала. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Алексея Навального.

"Прошел ровно месяц с того момента, как меня пытались убить боевым отравляющим веществом... В России уголовного дела нет, а есть "доследственная проверка по факту госпитализации". Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу. Ну хорошо, я ничего другого не ожидал. Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы скрыть это важнейшее доказательство. Перед тем, как решить отвезти меня в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важное вещественное доказательство. Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки прошли. Я требую,чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне", — заявил Алексей Навальный.

Нельзя также не упомянуть о том, что недавно один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзоянов неожиданно публично извинился перед политиком за то, что участвовал в этом преступном бизнесе по изготовлению боевого яда. По словам последнего, все симптомы главного врага Путина подтверждают его отравление именно "Новичком". Мирзоянов также обратил внимание на то, что на восстановление Навальному после отравления может понадобиться больше года.

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я принимал участие в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился", — подчеркнул Вил Мирзоянов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз призвал уничтожить последний козырь Владимира Путина.