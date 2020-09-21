Партия Зеленского шокировала новым решением накануне местных выборов - все детали

Украинским журналистам удалось узнать о новом шокирующем решении, которое приняли представители партии Владимира Зеленского. Отмечается, что Херсонская областная организация политической силы "Слуга народа" решила выдвинуть на пост главы Лазурненской объединенной территориальной общины Сергея Белика, главу одноименной поселкового совета, в котором правоохранители проводили обыски в рамках дела о нападении на известную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом рассказывает местное издание "Мост" со ссылкой на решение партийной конференции от 19 сентября, передает ONLINE.UA.

"Сергей Белик — действующий глава Лазурненского поселкового совета. Со дня избрания в 2016 году на эту должность Белик ориентировался на председателя облсовета Владислава Мангера. После того, как Мангеру объявили о подозрении в заказе убийства Кати Гандзюк, Сергей Белик начал из бюджета финансировать адвокатское объединение, которое защищает Мангера в суде", — говорится в сообщении издания.

Кроме того, журналисты решили напомнить, что летом прошлого года в Белика в кабинете проходил обыск в рамках уголовного дела по факту убийства Кати Гандзюк. Уже тогда работники полиции активно искали следы помощи со стороны Белика второму подозреваемому — криминальному авторитету Алексею Левину (Москалу) в перерегистрации базы отдыха.

Также известно, что после нападения на Гандзюк, Белик и подконтрольные ему депутаты выделили участок одному из нападавших на активистку — Владимиру Васяновичу. В протоколах допроса организатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин рассказывал, что вопрос о выделении земли с поселковым советом решал криминальный авторитет Левин-Москал. Издание отмечает, что рекомендовал выдвинуть Белика народный депутат от 186 округа Алексей Ковалев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что недавно Владимир Зеленский озвучил членам своей команды новое требование — изменить Киев, который сейчас в мировом рейтинге городов по качеству жизни занимает 173 место и находится в списке ниже столиц африканских республик.