В Украину срочно едет высокий представитель ЕС - уже известна причина

Во вторник, 22 сентября в Украину приедет вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Это будет его первый визит в Украину со времени вступления в должность. Эта поездка планировалась на март, но визит Борреля в Украину перенесли из-за пандемии коронавируса и введенного карантина. С кем запланированы переговоры Борреля в Киеве и какие вопросы стоят на повестке дня, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на МИД Украины.

"В рамках визита Борреля запланирована встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, во время которой стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС, прежде всего во внешнеполитической сфере и сфере безопасности, в частности в контексте подготовки к 22-му саммиту Украина-ЕС, который состоится 1 октября 2020 в Брюсселе", — говорится в сообщении дипведомства.

На сайте Еврокомиссии при этом указано, что во время визита в Киев Боррель встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Украины Андреем Тараном и посетит офис Консультативной миссии Европейского Союза (EUAM) в Украине.

Важно отметить, что власти Европейского Союза очень часто обращаются к Киеву с замечаниями, которые сопровождаются не только резкой критикой, но и угрозами о потере международной поддержки и даже безвиза. Недавно Европейский Союз потребовал от Верховной Рады безотлагательно привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в соответствие с Конституцией. Власти ЕС вновь напомнила команде Зеленского, что независимость бюро является условием безвиза и макрофинансовой помощи. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает позицию западных партнеров о независимости антикоррупционных органов, но угрозы об отмене безвиза с ЕС назвал слухами.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Евросоюзе уже повторно заявили об угрозе потери безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Депутат Европарламента от Германии, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон отреагировала на заявление главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который назвал эти угрозы Брюсселя "лишь слухами". Евродепутат призвала команду украинского глава Владимира Зеленского опомниться и начать прислушиваться к мессежу Брюсселя, иначе последствия для Украины будут нехорошими.