В ЕС внезапно выступили против санкций в отношении Лукашенко - в чем причина

В понедельник, 21 сентября, представители стран Евросоюза обсуждают введение санкционного давления на режим Александра Лукашенко в Белоруссии. Несколько государств неожиданно выступили против соответствующего решения по определенным причинам. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяк.

По его словам, поддерживают оперативного введения рестрикций представители Швеции и Финляндии.

"Судя по всему, Швеция и Финляндия пока против санкций против Лукашенко. Похоже, Швеция, которая будет председательствовать в ОБСЕ в следующем году, все еще хочет иметь с ним канал связи", — пояснил Йозвяк.

Предполагается, что 21 сентября — это день встречи министров иностранных дел стран содружества на платформе Совета Евросоюза.

Международное сообщество возмутилась потрясающими фальсификациями на выборах президента в Беларуси, по итогам которых Центризбирком объявил победу Лукашенко с 80% голосов.

Миллионы белорусов по всей стране более месяца выходят на протесты, силовики прибегают к наиболее жестокой реакции — тысячи активистов подверглись пыткам, арестов и другого рода репрессий за свою гражданскую позицию.

Ранее санкции против режима Лукашенко блокировал Кипр, правительство страны хотел, чтобы содружество ввела рестрикции против Турции — за якобы противозаконные работы по добыче ресурсов в Средиземном море.

Как сообщал ONLINE.UA, впрочем, 21 сентября кипрская сторона все же решила выступить совместно ЕС порты диктатора. Перед саммитом глава МИД ЕС министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес заявил, что выполнит решение Совета Евросоюза. При этом он добавил, что любая реакция Брюсселя должна быть последовательной.