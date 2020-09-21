У Зеленского заговорили о временном правительстве в ОРДЛО - как это понимать

Член команды украинского лидера Владимира Зеленского и первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил с новым неожиданной заявлением — он озвучил предложение, что в постановлении о местных выборах нужно было прописать конкретную дату о дне голосования в прифронтовой зоне на Донбассе. Кроме того, украинский политик также внезапно заговорил о создании временного правительства в ОРДЛО. О своем видении избирательного процесса на Донбассе Фокин рассказал в эфире "Украинского радио", передает ONLINE.UA.

По мнению члена команды Зеленского, для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей нужно создать создать временное правительство. По словам Витольда Фокина, оно должно быть международным.

"Я выскажу сугубо свое мнение. Я не могу понять, почему не проводятся выборы на Донбассе в районах, находящихся под контролем государства сегодня. Почему, на каких основаниях не имеют возможности использовать конституционное право почти полмиллиона граждан? Я не могу понять, как это объяснить нашим контрагентам по переговорам", — заявил украинский политик.

По словам самого Фокина, парламент мог бы решить эту ситуацию "очень легко". Как утверждает член ТКГ, для этого следовало бы записать в постановлении, что 25 октября проводятся выборы по всем областям и районах, а в отдельных подконтрольных районах Донбасса — "условно говоря, 25 марта".

"Отпали бы все попытки выразить претензии к Украине. Это наша прерогатива, наше право назначать выборы, когда мы считаем необходимым", — говорит Витольд Фокин.

Украинский политик убежден: прежде чем проводить выборы на оккупированных территориях, надо обеспечить безопасность.

"Здесь нет вопросов. Но каким образом ее обеспечить, — это должны руководители страны думать. Как один из способов я предложил использовать мандат Совета безопасности ООН и создать временное правительство на тех территориях, которые сейчас не подконтрольные Украины", — заявил политик и добавил, что временное правительство в ОРДЛО должно быть международным.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава ОП Андрей Ермак признал, что постановление ВРУ о местных выборах 2020 действительно вызывает сложности в переговорном процессе по Донбассу.