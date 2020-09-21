Что будет с курсом доллара в 2021 году - Минфин сделал долгожданный прогноз

Несмотря на экономические последствия коронакризиса, с которыми столкнулся весь мир, глава Минфина Украины Сергей Марченко не видит рисков для украинской экономики. По его прогнозу, курс доллара в 2021 году будет стабильным — 29,1 грн/$, как это и запланировано в бюджете на следующий год, который уже утвержден Кабмином и передан на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Радио Свобода.

Марченко уверил, что после коронакризиса, который обрушил экономики всех стран мира, экономическая ситуация начала выравниваться. Он уверен, что в следующем году резких колебаний курса доллара не прогнозируется.

"Это есть несколько пояснений. Во-первых, есть уверенность в том, что Национальный банк продолжит свою стабильную политику. Это первый фактор. Другой фактор — это макроэкономика. В связи с локдауном у нас баланс экспорта и импорта выровнялся в этом году. В следующем году он изменится в пользу импорта, но мы видим возможность перекрыть за счет других источников недостаток валюты. Поэтому я не вижу особых рисков по стабильной валютно-курсовой политики. Я считаю, курс доллара будет колебаться в нынешних границах", — отметил Марченко.

Также Марченко подтвердил, что в бюджете на 2021 год рост ВВП Украины прогнозируется в размере 4,6%, уровень инфляции в декабре 2021 года будет равен 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года. В среднем по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется 8,1%. Среднемесячная зарплата в Украине, по расчетам Минфина, в 2021 году должна составить 13 632 грн.

Кроме того, в Кабинете министров убеждены, что Украина в течение года возьмет в долг 642,7 миллиарда гривен и погасит кредиты на 346 млрд, на обслуживание государственного долга пойдет 144,8 миллиарда. Также прогнозируется, что поступления от приватизации составят 2 миллиарда гривен. В правительстве отмечают, что рост тарифов на централизованное водоснабжение ожидается на уровне 23% с колебаниями 5%.

Стоит также обратить внимание на то, что Украина и МВФ до сих пор не договорились о выплате второго транша по кредиту — дискуссии между сторонами до сих пор не утихли. Официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отмечает, что пока неизвестно, когда состоится следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований Фонда, а именно от решения миссии и зависит, получит ли Украина второй транш и продолжится ли сотрудничество с фондом в целом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что аналитики спрогнозировали, какой будет курс доллара в Украине в 2021 году.