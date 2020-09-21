Это ответ Путину - Украина бесстрашно поставила Кремль на место

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос обратил внимание украинцев на то, что уже несколько дней продолжаются масштабные совместные учения украинских военных с военными НАТО. Кроме того, что важно понимать, бомбардировщики США в сопровождении наших истребителей уже провели воздушное патрулирование границ. В командовании Воздушных сил ВСУ официально заявили, что такие рейды будут регулярными. По словам Кривоноса, все происходящее — это жесткий ответ на агрессию команды главы Кремля Владимира Путина и международные учения "
"Что касается дальнейшего улучшения взаимодействия. Это только первые шаги в стабильной и постоянной системе об отработке стратегических вопросов с военно-воздушными силами США", — подчеркнул представитель СНБО.
По его словам, почти никто не обратил внимание на то, что во время "
"Одним из элементов наращивания их возможностей — это то, что они их отрабатывают. Поскольку та техника, которая заявляется — это тактический уровень. А на высшем уровне идет проработка и согласование всех действий на многоуровневую систему разведки", — заявил Сергей Кривонос.
По словам представителя СНБО, "наши обучения являются как раз ответом на агрессивные действия противника по дестабилизации ситуации вдоль наших границ".
Как уже упоминалось ранее, 21 сентября, российская армия по приказу главы Кремля Владимира Путина начала стратегические командно-штабные учения
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