Это ответ Путину - Украина бесстрашно поставила Кремль на место

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос обратил внимание украинцев на то, что уже несколько дней продолжаются масштабные совместные учения украинских военных с военными НАТО. Кроме того, что важно понимать, бомбардировщики США в сопровождении наших истребителей уже провели воздушное патрулирование границ. В командовании Воздушных сил ВСУ официально заявили, что такие рейды будут регулярными. По словам Кривоноса, все происходящее — это жесткий ответ на агрессию команды главы Кремля Владимира Путина и международные учения " Кавказ-2020 ". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Что касается дальнейшего улучшения взаимодействия. Это только первые шаги в стабильной и постоянной системе об отработке стратегических вопросов с военно-воздушными силами США", — подчеркнул представитель СНБО.

По его словам, почти никто не обратил внимание на то, что во время " Кавказ-2020 " создали многоуровневую систему разведки. Российские военные будут отрабатывать вопросы воздушной группировки, что позволяет им непрерывно вести воздушную разведку для выявления и уничтожения сил средств условного противника. Им является как раз украинские вооруженные силы.

"Одним из элементов наращивания их возможностей — это то, что они их отрабатывают. Поскольку та техника, которая заявляется — это тактический уровень. А на высшем уровне идет проработка и согласование всех действий на многоуровневую систему разведки", — заявил Сергей Кривонос.

По словам представителя СНБО, "наши обучения являются как раз ответом на агрессивные действия противника по дестабилизации ситуации вдоль наших границ".

Как уже упоминалось ранее, 21 сентября, российская армия по приказу главы Кремля Владимира Путина начала стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 года, проводимые в том числе и на территории оккупированного Крыма. Стоит обратить внимание на то, что в них берут участие около 80 человек личного состава, 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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