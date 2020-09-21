Уже в этом году - Кабмин выступил с неотложным предупреждением

Кабинет министров запланировал масштабные изменения в украинском социальной сфере, которые подтвердили в Министерстве цифровой трансформации 21 сентября. В ближайшие годы ведомство проведет тотальную цифровизацию упомянутой отрасли. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра Михаила Федорова.

По его словам, реформирование позволит стране сэкономить около 100 000 000 000 гривен.

"Как только мы на правительстве примем эту стратегию, которую мы вам представляем, она будет начата уже в этом году. Это будет пилотный процесс", — объявила Министерка соцполитики Марина Лазебная.

Она объяснила, за два года правительство планирует реализовать полностью единую систему социальных выплат — будет создан единый реестр.

"Мы начинаем кардинальные изменения в этом направлении, я надеюсь что через несколько лет мы больше 100 миллирдов гривен сможем сэкономить благодаря этому проекту", — подчеркнул Федоров.

Он отметил, в стратегии говорится о:

повышении эффективности социальной защиты;

повышении качества системы управления финансами социальной сферы;

автоматизации управления и контроля в этой области;

технологическом развитие информационных ресурсов, предусматривающей поощрение к распространению современных технологий.

Как сообщал ONLINE.UA, министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступил с важным объявлением. Уже в октябре цифровой сервис государственных услуг "Дія" получат 10 новых функций. Долей новых возможностей дополнят портал, несколькими функциями — непосредственно мобильное приложение.

Проект "Держава и Я" появился как часть политической программы президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа" — новое руководство страны выступило с обещанием минимизировать контакты людей с чиновниками.