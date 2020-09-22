Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 22 сентября

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине постоянно обостряется — во вторник, 22 сентября, уже обнаружили 2884 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 181 237 человек, из них 3642 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 79 901 украинец смог победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 97694 украицев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 5377 случаев;

Волынская область — 7031 случай;

Днепропетровская область — 4218 случаев;

Донецкая область — 2505 случаев;

Житомирская область — 5121 случай;

Закарпатская область — 9265 случаев;

Запорожская область — 3034 случая;

Ивано-Франковская область — 12 675 случаев;

Кировоградская область — 1005 случаев;

м. Киев — 20028 случаев;

Киевская область — 8020 случаев;

Львовская область — 18 793 случая;

Луганская область — 767 случаев;

Николаевская область — 2572 случая;

Одесская область — 11843 случаи;

Полтавская область — 1575 случаев;

Ровенская область — 11 353 случая;

Сумская область — 3184 случая;

Тернопольская область — 11 732 случая;

Харьковская область — 15 505 случаев;

Херсонская область — 837 случаев;

Хмельницкая область — 4937 случаев;

Черновицкая область — 13304 случаи;

Черкасская область — 3145 случаев;

Черниговская область — 3411 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 сентября 2020 в Центр поступило 3131 сообщения о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 245 710 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Что важно понимать, по состоянию на 22 сентября от коронавируса выздоровели 23 миллиона 96 тыс больных, активными остаются 7,4 миллиона случаев. Умерли от осложнений заболевания почти 967 тыс человек. За последние сутки подтвердили 226 тыс случаев заражения и зафиксировали 4020 смертей. Четвертая часть летальных случаев за это время пришлась на Индию. "Лидерами" по числу новых больных остаются Индия, США и Бразилия. Украина сейчас находится на 16 позиции среди стран мира по количеству больных за последние сутки.

Нельзя не упомянуть о том, что недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ошеломил всех новым признанием — он публично признал, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля. Также влиятельный политик призвал все страны к глобальному прекращении боевых действий. Кроме того, Гутерриш обратил внимание на то, что количество смертей в результате пандемии приблизилась к миллиону — именно поэтому прекращение ведения боевых действий является важным, так как сейчас COVID-19 является "угрозой глобальной безопасности номер один в современном мире".

"Одна вакцина не может решить этот кризис и уж точно не в ближайшем будущем", — рассказал глава ООН.

Напомним, что еще несколько месяцев назад стало известно, что плазма крови переболевших пациентов с COVID-19 может помочь тяжелобольным пациентам. Новое исследование еще раз это подтвердило. Авторитетное издание MedicalXpress обратило внимание на то, что предварительный анализ текущего исследования, к которому были привлечены более 300 пациентов с COVID-19 , показывает, что лечение плазмой крови является безопасным и эффективным.

Как сообщал ONLINE.UA, американские ученые неожиданно для всех обнаружили корецептор на поверхности клеток легких, с помощью которого коронавирус попадает в здоровые клетки.