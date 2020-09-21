Загадочная массовая гибель слонов - ученые назвали причины

Несколько сотен слонов загадочно погибли на территории Ботсваны, где в целом проживает около трети всех особей данного вида. По состоянию на середину сентября эксперты все же выяснили причины трагического инцидента. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Agency France Press.

По версии местных властей, речь идет о токсинах, которые появились в местных водоемах благодаря микроскопическим водорослям. От поражения ими погибли по крайней мере 330 слонов, их тела нашли недалеко от воды в мае-июне.

Опасные бактерии могут появляться в стоячей воде и вызвать большие цветения — сине-зеленые водоросли.

Для выяснения причин массовой и внезапной гибели животных эксперты проводили на протяжении нескольких месяцев тесты, исследования распространилось на лаборатории США, Канады, Южной Африки, Зимбабве.

Трупы слонов начали находить непосредственно у водопоев, однако власти имела большие сомнения в причастности бактерий. Они считали, что слоны пьют с середины водоемов, в то время как водоросли сбиваются к краям.

"Наши последние тесты установили, что причиной смерти стали цианобактериальных нейротоксины. Это бактерии, которые живут в воде", — цитирует агентство Ммади Рубена, главного ветеринара Департамента дикой природы и национальных парков.

В конце июня произошло высыхания водоемов, параллельно с которым зафиксировано внезапное прекращение смертей среди слонов. Браконьерство изначально изъяли из причин, поскольку все умершие животные имели при себе бивни, а вот незаконные охотники охотятся именно на них.

Впрочем, эксперты еще много неустановленных моментов в этом инциденте.

"У нас есть много вопросов, на которые еще нужно найти ответы — например, почему только слоны и почему именно эта местность. У нас есть ряд гипотез, которые мы исследуем", — подчеркнул Рубен.

Как сообщал ONLINE.UA, десятки слонов заметили слабыми и истощенными — эксперты не исключают, что они погибнут в ближайшее время. Причем умирают животные ужасной смертью — они ходят кругами и внезапно падают мордой вниз. Специалисты предполагают, что катастрофическое вымирание слонов может быть связано с болезнью, которая опасна и для людей.