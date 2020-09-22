Гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака

Близнецы очень любят всех, кто хорошо к ним относится. Даже если Близнецы не часто с вами разговаривают не думайте, что они вас не ценят. Близнецы не конфетка, чтобы быть всем по вкусу. Они орешек, который не всем по зубам! девиз Близнецов: если нельзя, но очень хочется, то нужно обязательно!

У Раков нет времени, чтобы ненавидеть тех, кто ненавидит их, потому что они слишком заняты, любя тех, кто любит их. Раки не принимают близко к сердцу ту критику, которая прозвучала из уст человека, который сам в этой жизни ничего не добился. иногда в Раков вселяется 90-летняя бабка. Она бубнит и всех ненавидит.

Весам нужна, как никому другому, абсолютная уверенность в том, что их любят. Уверенность, не раз подкреплённая делом. нет повести печальнее на свете, чем повесть о Весах-совах, которым волею судеб приходится жить как жаворонкам. Весы очень редко пробуют, как говорится, снимать с людей маски, — они отлично понимают, что часто это не маски, а намордники... Весам стоит периодически пробовать смотреть на их отношения с людьми с точки зрения этих людей: представлять себя на секунду ими, а их — собой и думать, все ли вам нравится, все ли происходит правильно и так, как вам бы хотелось, — и только потом действовать согласно вашим решениям.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 22 сентября 2020 года для Овнов

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня соблюдение каких бы то ни было принципов будет лишь способом потратить время и силы впустую. Сообразуйтесь только с вопросами рациональности того или иного действия, это придаст им некоторую эффективность.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня все то, что казалось вам очевидным в ваших отношениях с вашим любимым человеком, может рухнуть, свестись на нет, стереться и исчезнуть. Однако в ваших силах сохранить все это и даже приумножить — были бы силы, желание и терпение. А их у вас должно быть предостаточно.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Старайтесь держать скуку на как можно большем от себя расстоянии. Сегодня вам никак нельзя ее до себя допустить — она столь разрушительно повлияет на ваше настроение, что в вашем присутствии начнет скисать молоко и портиться другие продукты. Этого позволить никак нельзя — вам же поесть не удастся. Разве что, вы намерены питаться тушенкой с вареной картошкой.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодняшний день вам, скорее всего, придется посвятить решению домашних проблем и регулированию внутрисемейных отношений. Но это того будет стоить, ведь вам всегда нужен рядом тот, кто бы вас выслушал и помог вам, так сделайте же так, чтобы с этим человеком у вас не было недомолвок.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче не исключайте из своего рациона жиров. Сегодня они не принесут вреда, напротив, будут весьма полезны и даже необходимы. Это впрочем, не означает, что следует позавтракать, пообедать и поужинать одним только салом.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 22 сентября 2020 года для Тельцов

Общий гороскоп для Тельцов

На сегодня вполне достаточным вкладом в развитие событий будут благие намерения, вами вынашиваемые. Активные действия вам противопоказаны.

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день у тех, кто недавно подхватил вирусное заболевание, дела должны пойти на поправку, однако сейчас пока рано прекращать лечение. Чтобы избежать дальнейших проблем, доведите всё до конца.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня постарайтесь держать себя в рамках, не заходить за некую черту, которая может все значительным образом изменить в ваших отношениях с любимым человеком. Сделать это будет довольно-таки непросто, ибо то, что за чертой. Будет вас неудержимо манить. Десять раз подумайте, прежде чем откликаться на этот зов.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня вам будет непросто уговорить ваших коллег помочь вам в выполнении тех или иных ваших трудовых обязанностей. Однако даже если уговорить вам все же их удастся, помощь может оказаться медвежьей услугой, и вы не раз пожалеете о том, что это сделали.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Остерегайтесь есть в незнакомых местах, и, разумеется, на улице. Сегодня вам стоит поберечься от любой, сколь угодно малой вероятности нарваться на некачественную пищу. На всякий случай и в приличных ресторанах заказывайте тушеное — уж больно организм у вас нынче будет нежен. Также не повредит рыба, особенно морская.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 22 сентября 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Еда, безусловно, жизненно важная составляющая нашего существования. Тем не менее, не стоит ставить ее во главу угла и допускать, чтобы она становилась причиной конфликтов. Поумерьте свои эмоции. В самом деле, не так уж и важно какой именно шашлык вы будете есть сегодня на обед — традиционный бараний или гурманский осетровый. Душевное спокойствие, как ваше, так и окружающих вас людей, намного важнее.

Гороскоп здоровья для Близнецов

День как раз подходит для визита к специалисту, тем более, если вас начали беспокоить какие-либо проблемы. Для Близнецов нынче важно выслушать авторитетное мнение, пусть даже и пользоваться рекомендациями вы не станете.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня могут возникнуть трудности с оформлением документов. Вам придется сделать много дополнительной работы, чтобы всё получилось. Особенно это касается тех, кто работает в туристическом бизнесе или косвенно с ним связан. Наберитесь терпения на сегодняшний день.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы рискуете замерзнуть в обществе вашего любимого человека, и вовсе не потому что на дворе будет мороз и сильный ветер. Просто в этот день от вашей половинки не будет исходить душевного тепла, любви и нежности. Возможно, это будет связано с какими-то его личными проблемами.

Общий гороскоп для Близнецов

Займитесь сегодня чем-нибудь новым, тем, что вы никогда прежде не делали. Вы получите от этого огромное удовольствие. Единственной проблемой нынче может стать реакция близких на ваше поведение.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 22 сентября 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче вам пойдут на пользу дыхательные упражнения, делайте их несколько раз в течение всего дня, и вы заметите, что стали лучше мыслить и концентрироваться на работе.

Кулинарный гороскоп для Раков

Забудьте дорогу в фаст-фуд, сегодня вас там не ждут. Готовить сегодня лучше самому, долго и вдумчиво. Хороши будут всевозможные заливные блюда, особенно — рыба. Если, конечно, повар умеет ее готовить, а то у некоторых (смотри классику советского кинематографа) такая гадость получается...

Бизнес-гороскоп для Раков

В этот день лишь критичное отношение к себе и своей работе позволит вам наилучшим образом справиться с вашими непосредственными трудовыми обязанностями. Постарайтесь не обольщаться своими трудовыми успехами и ругать себя чуть-чуть больше обычного.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вы будете мыслить оригинально и нетривиально. Это позволит вам принимать быстрые и неожиданные решения. Впрочем, вовсе не обязательно, что они будут правильными. Хорошо, если ваш любимый человек будет вас немного "притормаживать" и станет вашим критиком и здравым смыслом.

Общий гороскоп для Раков

Не занимайтесь высказыванием предположений, это только заставит вас выглядеть глупо и не более. Сегодня вам стоит говорить лишь о том, что вы знаете наверняка.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 22 сентября 2020 года для Львов

Кулинарный гороскоп для Львов

Подходящий день для проведения ритуальных трапез. Если вам это как-то ни к чему, используйте застольную энергию этого дня на устроение романтического ужина. Последствия его могут быть самыми многообещающими, особенно, если еда будет вкусной, но не тяжелой — например, сыр с вином.

Бизнес-гороскоп для Львов

В этот день вам не стоит надеяться на то, что в силу некоторых непреодолимых обстоятельств вас отпустят с работы пораньше. Наоборот, придется вам трудиться не покладая рук от звонка до звонка. Может быть, это и к лучшему: меньше долгов на завтра останется.

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня вам стоит постоянно помнить о том, что вы не железный человек. А значит, не стоит себя перегружать излишними заботами. И плакать тоже много не стоит, а то вопреки всему все же можете заржаветь.

Любовный гороскоп для Львов

В этот день не стоит выставлять ваши чувства напоказ. Пусть о них знает только тот, кого они непосредственно касаются, то есть в данном случае ваш любимый человек. Окружающим же лучше пребывать в неведении и составлять для себя впечатление о вашем тандеме без вашего непосредственного участия.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вам, возможно, будет брошен вызов. Примите его так, будто вы занимаетесь этим ежедневно, это обескуражит противника.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 22 сентября 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Сегодня происходящее стоит подвергнуть тщательнейшему анализу. Вы выясните многое из того, что вам следовало бы знать, просто спокойно посидев и подумав.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вы будете в первую очередь не образцово-показательным работником, а хорошим человеком, всегда готовым прийти на помощь. Это, конечно, замечательно, однако, увы, благодарности ждать не стоит. Добро придется творить исключительно бескорыстно.

Кулинарный гороскоп для Дев

На вашем столе сегодня должна присутствовать некая тайна. Позаботьтесь хотя бы о том, чтобы с первого взгляда не было понятно, что, собственно, на него подано.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вам опять придется вспомнить, чем дружба отличается от любви и почему нельзя одно с другим смешивать. Или можно: это зависит от вашего настроя и отношения к конкретному человеку. Звезды желают вам сегодня принять правильное решение и потом ни секунды не мучиться в сомнениях.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня вы просто обязаны начать новую жизнь без вредных привычек и пристрастий, и вам это удастся, тем более если вы сами желаете перемен к лучшему в своем самочувствии. Пусть хоть на день.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 22 сентября 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче звезды не рекомендуют Весам много пить, особенно на ночь. Возможно появление отеков, которые не только не украсят ваше лицо, но и внесут довольно много других неприятных коррективов в вашу внешность.

Общий гороскоп для Весов

Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Сегодня вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только, отказаться от них более-менее вежливо.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня вам не стоит никуда торопиться, ибо если вы будете выполнять ваши непосредственные рабочие обязанности на скорость, наверняка упустите из виду пару-тройку важных мелочей, которые могут впоследствии сыграть решающую роль в вашем бизнесе.

Кулинарный гороскоп для Весов

Вы никогда не готовили сами? Попробуйте сделать это сегодня. Кухня будет ваша и только ваша. Взявшись за готовку, вы сможете сотворить настоящее чудо кулинарного искусства, но только в одиночку. Так что ни в коем случае не пускайте к себе никого. Даже близких. И особенно — домашних животных. Потому что готовить вы нынче будете, скорее всего, мясо. Или рыбу. Овощи сегодня к употреблению не рекомендуются.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вам следует прислушаться к мнению вашего любимого человека. Он, скорее всего, будет давать вам весьма дельные советы и придумывать нетривиальные решения ваших проблем. Говорят, две головы лучше, чем одна. Вспомнить хотя бы двуглавого орла и Змея Горыныча.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 22 сентября 2020 года для Скорпионов

Общий гороскоп для Скорпионов

Избегайте спонтанных действий, они не принесут вам ничего кроме неприятностей. Пусть лучше вас сочтут нерешительным, чем глупым.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Нынче вам, вероятно, придется делать хорошую мину при не самой лучшей игре. Трудно, конечно, не реально. Потерпите, позже можно будет вознаградить себя за стойкость. В качестве вознаграждения особенно хороша может оказаться утятина, тушеная с апельсинами, поданная с розовым вином. Ну как, согласны?

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам стоит решать все ваши проблемы по мере поступления. А значит, придется раз за разом принимать верные решения, зачастую даже без чьей бы то ни было поддержки. Однако в итоге у вас должно все получиться, и ваш любимый человек будет более чем доволен результатом.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Если сегодня вы подпишете договор на крупную сумму, могут возникнуть серьёзные проблемы. Перед тем, как будет поставлена подпись на всех документах, очень внимательно и на всех уровнях проверьте, столь ли надежны ваши партнеры, как вы думаете. Лучше перебрать с подозрительностью, чем недобрать с осторожностью.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Сегодня Скорпионов может посетить хандра, апатия и потеря интереса к происходящему. Не торопитесь хвататься за антидепрессанты — возможно, просто и в самом деле ничего интересного не происходит, и вы не больны, а адекватно воспринимаете реальность.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 22 сентября 2020 года для Стрелецов

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Организмы Стрельцов в большинстве своем будут весьма ослаблены, так что вряд ли будут излишни всяческие укрепляющие бодрость духа средства. Только не надо начинать сразу с самых радикальных.

Общий гороскоп для Стрелецов

Потребности семейства выйдут сегодня на первый план. Однако, как ни странно, это нисколько не помешает вам работать, а скорее подхлестнет ваш трудовой энтузиазм.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня у Стрельцов высока опасность чем-нибудь заболеть. Довольно неприятным и заразным. А значит, и свою половинку этой же гадостью заразить. С одной стороны, это позволит вам взять недельку оплачиваемого отпуска и получить огромное удовольствие от совместного боления. А с другой... Неужели вам так уж хочется болеть?

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Вы любите приятные сюрпризы? Отлично, ведь в сегодняшний день они посыпятся на вас, как из рога изобилия. Остаётся только наслаждаться неожиданными радостными моментами и получать удовольствие от своей работы и от жизни в целом, звёзды не столь часто бывают к вам так благосклонны.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вас вполне может ждать сюрприз, причем со стороны человека, который ничего подобного уже сто лет как не вытворял. А вот нынче возьмет и предложит вам съесть что-нибудь эдакое, трудновыговариваемое, типа бешбармака. Впрочем, на проверку данное блюдо может оказаться очень даже ничего. Особенно если вы не имеете ничего против киргизской кухни и не являетесь вегетарианцем.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 22 сентября 2020 года для Козерогов

Гороскоп здоровья для Козерогов

Сегодня звезды рекомендуют вам сохранять оптимистичный настрой во что бы то ни стало, даже если это окажется для вас очень трудной задачей. Постарайтесь улыбаться и смеяться почаще — глядишь, и повод появится.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вам вряд ли удастся реализоваться в профессиональном плане. А вот помочь в этом кому-либо получится без проблем. Придется вам вздохнуть тяжело и заняться благотворительностью, ибо что не сделаешь ради того, чтобы завтра Фортуна улыбнулась и тебе.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы приобщиться к чему-то большому. Устроиться на работу в Microsoft, например, или съесть бифштекс из слоновьего мяса. За неимением столь экзотического продукта можно ограничиться лосятиной или медвежатиной — они, вроде, тоже немаленькие. В крайнем случае — кониной, хотя лошадку жалко.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодняшний день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-либо переменить. Подобной возможностью грех не воспользоваться.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять вас и ваш юмор, хотя он и будет очень стараться. Звезды рекомендуют для начала дать ему возможность потихоньку включиться в процесс и лишь потом наращивать мощности своего остроумия. Дойти такими темпами можно до его вершин.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 22 сентября 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Убедитесь, что не забыли включить в планы на сегодняшний день хоть полчаса отдыха, а если забыли — немедленно исправьте ошибку. Вы рискуете себя загонять.

Любовный гороскоп для Водолеев

Будьте терпимы. Да, это трудно. Ваша половинка — далеко не подарок, так что неудивительно, что вам периодически хочется от нее куда-нибудь сбежать. Но раз вы вместе — значит, вам это зачем-то нужно. Придется терпеть и либо пресекать скандалы и капризы, либо им потакать. Выбор остается за вами.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Зарубите на своем многострадальном носу, что словосочетание "хороший чай в пакетике" — это оксюморон в самом плохом смысле этого слова. Посему сделайте правильные выводы и заведите, наконец, на своей кухне что-нибудь приличное. В том числе — хороший заварочный чайник.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день постарайтесь обязательно достаточно времени проводить на свежем воздухе. Сейчас самое благоприятное воздействие на ваш организм окажет прогулка в парке или за городом.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня ваше финансовое положение будет стабильным, и дела будут идти удачно. Без вашего участия, по счастью, ибо выходной. Звезды обещают хороший во всех смыслах день. А если вдруг что-то не заладится — вам всегда будет, к кому обратиться за помощью и поддержкой.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 22 сентября 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Больших усилий вам сегодня прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались. Ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок и по адресу.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вам не стоит чересчур задумываться о том. как происходящее воспринимает ваш любимый человек. Все равно чувства его вы не угадаете и мысли не прочитаете, а себе настроение испортить можете. Постарайтесь задаться вопросом, что чувствуете в первую очередь вы сами.

Гороскоп здоровья для Рыб

Если вы поздно ложитесь и рано встаете, при этом не чувствуя ни усталости, ни желания поспать ещё немного, то вы уже устали до крайней степени, и дальше можно только отправляться к врачу лечиться от переутомления — или же взять себе небольшой отпуск.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вам вряд ли удастся сэкономить. Возникнет множество неожиданных ситуаций, которые потребуют от вас значительных затрат. Ничего катастрофического, впрочем, день не предвещает — более того, вы откроете свой кошелек с чувством облегчения.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня рекомендуется есть что-нибудь круглое. Подойдут фрукты и овощ соответствующей формы, сушки, баранки и прочая выпечка. И, разумеется, ролль-мопсы — маринованные с пряностями, с колечками репчатого лука и аккуратной, изящно тонированной зеленью укропа картошкой. Вы не знаете, кто такие ролль-мопсы? Вот заодно и просветитесь в данном вопросе.