Курс валют на сегодня 22 сентября - доллар подорожал, евро подешевел

На вторник, 22 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 22 сентября цена доллара США составит 28 гривен 2 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 3 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 33 гривны 2 копейки, что в свою очередь на 15 копеек меньше чем в понедельник, 21 сентября.

В понедельник, 21 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.243/28.23 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 33.24/33.22 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине