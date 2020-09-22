Новости

Лента новостей

Он угрожает Украине - США готовят сокрушительный и безжалостный удар по Путину

Политика | Читати новину українською
Он угрожает Украине - США готовят сокрушительный и безжалостный удар по Путину Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Команда главы Белого дома Дональда Трампа продолжает делать все возможное, чтобы уничтожить последний козырь российского президента Владимира Путина. На этот раз официальный Вашингтон придумал новый план, о котором уже успел рассказать международному сообществу. Так, глава Государственного департамента Штатов Майк Помпео рассказал, что США планируют создать коалицию для того, чтобы остановить завершение строительства российского скандального газопровода "Северный поток-2". Американский дипломат также не забыл напомнить, что газопровод угрожает не только Украине и украинцам, но и всему Европейскому Союзу. Позицию Белого дома государственный секретарь озвучил в интервью изданию Bild, информирует ONLINE.UA.

"Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток — 2" защищает Россию, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Поэтому мы надеемся, что газопровод "Северный поток — 2" не будет достроен. Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая сможет предотвратить это. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому мнению, будь то из-за того, что произошло с господином Навальным, либо из-за реальных последствий для безопасности, связанных с зависимостью от российского газа", — подчеркнул представитель Дональда Трампа.

Нельзя также не упомянуть о том, что 17 сентября официально стало известно, что Европейский парламент утвердил резолюцию об отравлении Алексея Навального и призвал найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований оппозиционного политика. В резолюции политики предложили создать санкционный механизм, который бы сделал сбор информации и заморозку европейских активов коррумпированных лиц, фигурирующих в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Навального. Кроме того, ЕП призвал уничтожить последний козырь Путина — "Северный поток-2". Недавно также канцлер Германии Ангела Меркель выступила с громким заявлением — политик рассказала, что уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти ФРГ так и не смогли нанести мощный удар по российскому президенту Владимиру Путину.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Cеверный поток-2, коалиция, Майк Помпео, газ, газопровод, санкции, Евросоюз, Украина
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 181237 +2884
Выздоровели 79901 +1717
Летальные 3642 +59

Данные МОЗ Украины
Обновлено:10:11, 22.09.2020

Онлайн референдум
  • Должна ли Украина обеспечить Крым водой?
  • Да Нет

    Ответили 123250

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...