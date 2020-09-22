Он угрожает Украине - США готовят сокрушительный и безжалостный удар по Путину

Команда главы Белого дома Дональда Трампа продолжает делать все возможное, чтобы уничтожить последний козырь российского президента Владимира Путина. На этот раз официальный Вашингтон придумал новый план, о котором уже успел рассказать международному сообществу. Так, глава Государственного департамента Штатов Майк Помпео рассказал, что США планируют создать коалицию для того, чтобы остановить завершение строительства российского скандального газопровода "Северный поток-2 ". Американский дипломат также не забыл напомнить, что газопровод угрожает не только Украине и украинцам, но и всему Европейскому Союзу. Позицию Белого дома государственный секретарь озвучил в интервью изданию Bild, информирует ONLINE.UA.

"Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток — 2" защищает Россию, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Поэтому мы надеемся, что газопровод "Северный поток — 2" не будет достроен. Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая сможет предотвратить это. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому мнению, будь то из-за того, что произошло с господином Навальным, либо из-за реальных последствий для безопасности, связанных с зависимостью от российского газа", — подчеркнул представитель Дональда Трампа.

Нельзя также не упомянуть о том, что 17 сентября официально стало известно, что Европейский парламент утвердил резолюцию об отравлении Алексея Навального и призвал найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований оппозиционного политика. В резолюции политики предложили создать санкционный механизм, который бы сделал сбор информации и заморозку европейских активов коррумпированных лиц, фигурирующих в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Навального. Кроме того, ЕП призвал уничтожить последний козырь Путина — "Северный поток-2 ". Недавно также канцлер Германии Ангела Меркель выступила с громким заявлением — политик рассказала, что уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2 " может попасть под санкции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти ФРГ так и не смогли нанести мощный удар по российскому президенту Владимиру Путину.