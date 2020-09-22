Он угрожает Украине - США готовят сокрушительный и безжалостный удар по Путину

Команда главы Белого дома Дональда Трампа продолжает делать все возможное, чтобы уничтожить последний козырь российского президента Владимира Путина. На этот раз официальный Вашингтон придумал новый план, о котором уже успел рассказать международному сообществу. Так, глава Государственного департамента Штатов Майк Помпео рассказал, что США планируют создать коалицию для того, чтобы остановить завершение строительства российского скандального газопровода "Северный
"Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток — 2" защищает Россию, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Поэтому мы надеемся, что газопровод "Северный поток — 2" не будет достроен. Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая сможет предотвратить это. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому мнению, будь то из-за того, что произошло с господином Навальным, либо из-за реальных последствий для безопасности, связанных с зависимостью от российского газа", — подчеркнул представитель Дональда Трампа.
Нельзя также не упомянуть о том, что 17 сентября официально стало известно, что Европейский парламент утвердил резолюцию об отравлении Алексея Навального и призвал найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований оппозиционного политика. В резолюции политики предложили создать санкционный механизм, который бы сделал сбор информации и заморозку европейских активов коррумпированных лиц, фигурирующих в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Навального. Кроме того, ЕП призвал уничтожить последний козырь Путина — "Северный
Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти ФРГ так и не смогли нанести мощный удар по российскому президенту Владимиру Путину.