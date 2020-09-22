Это был шок - Зеленский выступил с неотложным предупреждением

Украинский лидер Владимир Зеленский во время видеообращение к участникам
"75 лет назад основания ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Кроме того, он обратил внимание на то, что за предыдущие 75 лет человечество поднялось на высочайшие вершины, погрузилось в глубокие траншеи, покорило космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН дистанционно.
"Поэтому действительно ли мы не способны остановить агрессию и войны? Нужно ли нам больше кровавых уроков, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете? В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить споры и объединить усилия для достижения реальных прорывных результатов", — подчеркнул украинский лидер.
По мнению Владимира Зеленского, очень важно не только вернуться с целями и принципами Устава ООН, но и начать их постоянное и полное внедрение.
"Начнем сейчас. Планеты "Б"нет, мы живем здесь и только один раз", — напомнил президент Украины.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина публично поставила команду Владимира Путина на место.