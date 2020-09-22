Это был шок - Зеленский выступил с неотложным предупреждением

Украинский лидер Владимир Зеленский во время видеообращение к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН выступил с громким заявлением и важным предупреждением, которые потрясли международное сообщество. Президент Украины обратил внимание на то, что вооруженная агрессия России против Украины и оккупация Крыма свидетельствуют о том, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны, а некоторые страны продолжают попытки по распределению сфер влияния в мире. По убеждению главы государства, мир, в котором мы живем сегодня, такой же сложный, как и 75 лет назад. Владимир Зеленский отметил, что мир и процветание остаются ценностями, за которые люди проливают кровь в разных уголках нашего мира. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

"75 лет назад основания ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, он обратил внимание на то, что за предыдущие 75 лет человечество поднялось на высочайшие вершины, погрузилось в глубокие траншеи, покорило космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН дистанционно.

"Поэтому действительно ли мы не способны остановить агрессию и войны? Нужно ли нам больше кровавых уроков, чтобы переосмыслить свое существование на этой планете? В этом году пандемия коронавируса стала шоком для всех стран. Мы должны использовать этот предупредительный знак, чтобы остановить споры и объединить усилия для достижения реальных прорывных результатов", — подчеркнул украинский лидер.

По мнению Владимира Зеленского, очень важно не только вернуться с целями и принципами Устава ООН, но и начать их постоянное и полное внедрение.

"Начнем сейчас. Планеты "Б"нет, мы живем здесь и только один раз", — напомнил президент Украины.

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