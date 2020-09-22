Команда Путина неожиданно обратилась за помощью к Украине - что происходит

Команда главы Кремля Владимира Путина и скандально известная российская компания "Газпром" заказали дополнительные мощности для транспортировки природного газа украинской ГТС в Европу в октябре. Эту информацию уже официально подтвердила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, отмечается, что "Нафтогаз" получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях и услуги по организации транзита будут оплачены "Газпромом" дополнительно к основному транзитному договору, передает ONLINE.UA.

"Такие мощности "Газпром" оплатит в полном объеме, это принесет дополнительный доход как Нафтогаза, так и Оператору ГТС Украины", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября 2020. Что важно понимать, это первый подобный аукцион.

Как уже упоминалось ранее, в декабре прошлого года НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали Соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины до 2024 года. При этом, согласованы объемы российского газа для транспортировки европейским потребителям в рамках этого соглашения.

"Так, в 2020 году речь идет о забронированных мощностях в объеме 65 млрд кубометров. За такие услуги "Газпром" обязан заплатить более 7 млрд долларов. За 8 месяцев 2020 года оператор ГТС Украины произел транзит 34,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд куб. м)", — рассказали и НАК" Нафтогаз ".

Также важно понимать, что немецким журналистам недавно удалось узнать сенсационную информацию — оказалось, что недавно команда лидера Германии Ангелы Меркель предлагала президенту США Дональду Трампу соглашение на миллиард евро в обмен на изменение Вашингтоном своей позиции по "Северному потоку — 2". Что важно понимать, предложение поступило в Вашингтон 7 августа, то есть до инцидента с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти ЕС призвали уничтожить последний козырь Владимира Путина.