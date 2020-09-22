Это атака - НАТО сделала последнее предупреждение Путину

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к российскому президенту Владимиру Путину и обратил внимание на то, что у Альянса нет сомнений в доказательствах Берлина касаемо отравления известного оппозиционера Алексея Навального "Новичком" на территории РФ. Он отметил, что Россия должна ответить на "серьезные вопросы". Однако официальная Москва нагло проигнорировала жесткое требование блока, поэтому Йенс Столтенберг повторно призвал команду главы Кремля Владимира Путина провести прозрачное расследование отравления Навального. Кроме того, влиятельный политик добавил, что это была атака на фундаментальные демократические права, а также серьезное нарушение международного законодательства. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на украинскую службу "Голоса Америки".

"Мы жестко осудили атаку "Новчиком" против Алексея Навального. Я призываю Россию провести полное и прозрачное расследование этой ужасной атаки. Это не просто нападение на одного человека, это — атака на фундаментальные демократические права, это также является серьезным нарушением авторских прав, а также — по Соглашению о контроле вооружения — Конвенции о химическом оружии", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО обратил внимание на то, что использование химического оружия требует серьезной международной реакции.

Нельзя не упомянуть о том, что 21 сентября известный российский политик Алексей Навальный, который сейчас проходит лечение в Германии после скандального отравления, экстренно обратился к команде президента РФ Владимира Путина и выдвинул ей новое требование — оппозиционер призывает, чтобы ему вернули одежду, в которой он попал в больницу в российском Омске. Нетрудно догадаться, что на призыв главного врага Путина Кремль пока никак не отреагировал.

"Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки прошли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне", — подчеркнул российский оппозиционер.