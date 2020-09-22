Угроза национальной безопасности - СНБО неотложно предупредил украинцев

Российская социальная сеть "ВКонтакте" неожиданная стала доступной на территории Украины накануне. В Совете национальной безопасности и обороны анонсировали новое блокировки сайта с соответствующего приложения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По обнародованным данным, украинские специалисты общаются по этому поводу с международными экспертами в области кибербезопасности.

"Доступность мобильного приложения "ВКонтакте" в Украине произошло не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов, что позволило обойти блокировку провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины. Также сообщаем, что 15 сентября 2020 заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", отметил, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны", — говорится в заявлении Аппарата СНБО.

Отмечается, что российские службы используют "ВКонтакте" для сбора личных данных граждан Украины.

Напомним, впервые российские социальные сети и Медиасервис заблокировали по всей Украине в соответствии указа експрезидента Петра Порошенко в 2017 году. Тогда официальный Киев назвал это санкциями за вторжение в Крым и на Донбасс.

Как сообщал ONLINE.UA, разработчики российской соцсети "ВКонтакте" заявили, что якобы сломали блокирования в Украине, благодаря чему "ВК" теперь можно пользоваться "без ограничений". В команде украинского президента Владимира Зеленского оперативно отреагировали на это сообщение. В частности, глава Минкульта Александр Ткаченко поручил проверить заявление запрещенной российской соцсети.