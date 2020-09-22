Меркель бьет тревогу из-за новой масштабной проблемы - что произошло

Влиятельная политик и лидер Германии Ангела Меркель шокировала мир новым неожиданным заявлением — она обратила внимание на то, что ФРГ настроена продуктивно работать в расширенном составе Совета безопасности Организации Объединенных Наций, однако, по ее убеждению, саму организацию необходимо безотлагательно реформировать. Стоит обратить внимание на то, что заявление о необходимости реформирования ООН канцлер озвучила в выступлении на конференции Генеральной ассамблеи по случаю
"ООН не хватает командного духа, зато слишком много использований права вето. Организация просто не успевает за своими же идеалами", — подчеркнула Ангела Меркель.
Что важно понимать, выход из ситуации политик на усматривает не в разъединении, поскольку в одиночку проблемы решать гораздо труднее. По ее убеждению, нужно объединяться еще больше — но после определенных реформ. Ангела Меркель убеждена, что необходимо реформировать в первую очередь Совет безопасности. Однако она не уточнила, как именно или какие страны к этому процессу можно было бы привлечь.
Сама же Германия, по словам Меркель, готова работать в расширенном составе Совбеза ООН (в список постоянных членов, напомним, ФРГ не входит — туда вошли только страны, которые победили во Второй мировой).
Нельзя также не обратить внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский участвовал в этом же мероприятии ООН. Во время своего выступления он обратил внимание на то, что сейчас РФ своей агрессией против Украины пытается вернуться к распределению сфер влияния, которое было перед началом Второй мировой войны.
"Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе", — подчеркнул Зеленский.
Как сообщал ONLINE.UA, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш откровенно признался, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля.