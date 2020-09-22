Меркель бьет тревогу из-за новой масштабной проблемы - что произошло

Влиятельная политик и лидер Германии Ангела Меркель шокировала мир новым неожиданным заявлением — она обратила внимание на то, что ФРГ настроена продуктивно работать в расширенном составе Совета безопасности Организации Объединенных Наций, однако, по ее убеждению, саму организацию необходимо безотлагательно реформировать. Стоит обратить внимание на то, что заявление о необходимости реформирования ООН канцлер озвучила в выступлении на конференции Генеральной ассамблеи по случаю 75-летия организации. По словам Ангелы Меркель, именно сейчас ООН часто оказывается в тупике при решении вопросов безопасности (например, по "ситуации в Ливии и трагедии в Сирии"). Также важно понимать, что к ООН были претензии и по реакции на пандемию коронавируса. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ООН.

"ООН не хватает командного духа, зато слишком много использований права вето. Организация просто не успевает за своими же идеалами", — подчеркнула Ангела Меркель.

Что важно понимать, выход из ситуации политик на усматривает не в разъединении, поскольку в одиночку проблемы решать гораздо труднее. По ее убеждению, нужно объединяться еще больше — но после определенных реформ. Ангела Меркель убеждена, что необходимо реформировать в первую очередь Совет безопасности. Однако она не уточнила, как именно или какие страны к этому процессу можно было бы привлечь.

Сама же Германия, по словам Меркель, готова работать в расширенном составе Совбеза ООН (в список постоянных членов, напомним, ФРГ не входит — туда вошли только страны, которые победили во Второй мировой).

Нельзя также не обратить внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский участвовал в этом же мероприятии ООН. Во время своего выступления он обратил внимание на то, что сейчас РФ своей агрессией против Украины пытается вернуться к распределению сфер влияния, которое было перед началом Второй мировой войны.

"Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш откровенно признался, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля.