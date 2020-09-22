Наконец-то договорились - Зеленский сообщил украинцам прекрасную новость

Известный инвестор и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембай 21 сентября официально сообщил о том, что встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Кроме того, он заявил, что будет работать над повышением эффективности реформ и законодательства нашей страны. В Офисе президента обратили внимание на то, что переговоры с инвестором продолжались почти час. Сейсембай успел представить Владимиру Зеленскому свое предложение по повышению эффективности процесса реформ и законодательства. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление общественного деятеля в социальных сетях, а также на сайт ОП.

"Ему все очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что это им нужно еще "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", — подчеркнул Маргулан Сейсембай.

Кроме того, он обратил внимание на то, что безотлагательно начнет решать много бытовых вопросов, планировать всю работу и собирать команду. Также инвестор призвал представителей СМИ не политизировать свое сотрудничество с командой Владимира Зеленского.

"Прошу своих сторонников и друзей не политизировать мою работу, а то все ботофермы и анонимные телеграмм каналы возбудились прям. Я здесь буду помогать Украине. Речь не идет ни и о каком экспорте цветных революций, ни о каком опыте оппозиционной деятельности. Я здесь занимаюсь своим любимым делом — эффективностью процессов", — заявил инвестор.

Он также обратил внимание на то, что для него это профессиональный вызов.

"В бизнесе я это внедрял много раз, теперь хочу попробовать внедрить это в работу госаппарата", — добавил Маргулан Сейсембай.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, недавно глава Министерства финансов Сергей Марченко во время брифинга возле украинского парламента выступил с громким заявлением — он официально сообщил, что расходы на содержание Офиса президента Владимира Зеленского в проекте госбюджета на 2021 увеличили почти на 40% и теперь они достигли 1 млрд 269,1 тыс грн.