СБУ блокировала деятельность мощной ботофермы - ее координировали кураторы из РФ

21 сентября официально стало известно, что киберэксперты из Службы безопасности Украины блокировали деятельность мощной "ботофермы" — по словам представителей СБУ, она использовалась российскими властями для распространения деструктивной информации. Кроме того, отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт СБУ.

"В ходе досудебного следствия сотрудники СБ Украины установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых "ботоферм", с задействованием специализированного телекоммуникационного оборудования. Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ходе проведения обысков по адресам нахождения организаторов противоправной схемы изъято технику и сим-карты на сумму свыше 1 млн гривен, а именно: 3 сим-банки на 16 портов каждый, 2 сим-банки на 32 порта, 14 семь-банков на 128 портов, 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 тыс сим-карт, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением. Сейчас продолжается досудебное следствие.

"Операция проводилась Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ совместно с Соломенским управлением полиции ГУ Нацполиции м. Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратурой № 9", — рассказывают в СБУ.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно силовики СБУ провели на Донбассе чрезвычайно важную спецоперацию. Контрразведка ведомства сумела вывести из оккупированной территории боевика, который сотрудничал со спецслужбой.